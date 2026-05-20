Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

Ο αντιπρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί, καθησύχασε τους  φιλάθλους για τη συμμετοχή της «Team Melli» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7), το οποίο θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

 Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ο Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η εθνική ομάδα έχει ένα «λεπτομερές σχέδιο» για να προετοιμαστεί για την άφιξή της στην Αριζόνα, όπου θα δημιουργήσει το προπονητικό κέντρο βάσης της ενόψει του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας.

 «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι παίκτες και το προσωπικό θα λάβουν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA και τους κανονισμούς του τουρνουά, η χώρα υποδοχής πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις έκδοσης βίζας σε όλες τις ομάδες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι παίκτες θα μεταβούν στην καναδική πρεσβεία για να ολοκληρώσουν τα προκαταρκτικά βήματα για την απόκτηση της βίζας τους και να διεκπεραιώσουν τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας θα επισκεφθούν επίσης τις πρεσβείες του Καναδά και των ΗΠΑ για να ολοκληρώσουν τις δικές τους διατυπώσεις. Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της ομάδας έκανε πάντα εξαιρετική δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα θα προχωρήσουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της FIFA», δήλωσε ο Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

