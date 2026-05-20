Περέιρα: «Είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο»

Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Περέιρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Ανάρτηση με νόημα στα social media από τον Ρομπέρτο Περέιρα που κατέκτησε στη δεύτερη του σεζόν στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα Ελλάδας, έχοντας και σημαντική συνεισφορά σε αυτό.

Ο Αργεντινός ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο», δείχνοντας έτσι πως ανταμείφθηκαν οι προσπάθειές του σε μια δύσκολη σεζόν με τον τίτλο του πρωταθλητή.

«Να μην αφήσεις ποτέ τη διάθεσή σου να σε απομακρύνει από τον στόχο σου», έλεγα στον εαυτό μου, και έτσι έγινε. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο. Αποδείξαμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Είμαι χαρούμενος που ανήκω σε αυτή την ομάδα που δουλεύει πάντα με ταπεινότητα και θυσίες. Πάντα ευγνώμων σε όλους όσοι μας στήριξαν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ», αναφέρει αναλυτικά η ανάρτηση του Περέιρα.

