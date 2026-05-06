Το τελειώνει και πάει Final-4 o Παναθηναϊκός

Οι πράσινοι θέλουν να προκριθούν στο 13ο φάιναλ φορ της ιστορίας τους

Στην έδρα του και έδρα διεξαγωγής του φετινού Final-4, το T-Center, ο Παναθηναϊκός, μπροστά στο φίλαθλο κοινό του αυτή τη φορά, έχει τη δυνατότητα απόψε (21:15) να κάνει το 3-0 απέναντι στην κορυφαία επίθεση της σεζόν και τη δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου, Βαλένθια.

Αν προκριθεί στο φάιναλ φορ ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει, από τα Play In. Αν χρειαστεί τέταρτο ματς αυτό θα διεξαχθεί στο T-Center την Παρασκευή (08/05, 21:15). Οι πράσινοι θέλουν να προκριθούν στο 13ο φάιναλ φορ της ιστορίας τους και τρίτο διαδοχικό, για να κατακτήσουν το όγδοο ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το 2024 στο Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός πήρε στον πόντο τα δύο πρώτα ματς στην έδρα της Βαλένθια, το πρώτο με 67-68 και το δεύτερο με 105-107 στην παράταση. 

Σήμερα (20:00) θα γίνει επίσης η τρίτη αναμέτρηση στο ζευγάρι, της τέταρτης στην κανονική περίοδο και πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2025, Φενέρμπαχτσε, και της Ζαλγκίρις, στο Κάουνας. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι παίκτες του θα επιδιώξουν να δώσουν τέλος στη σειρά αλλά εάν αυτό δεν συμβεί, τότε το τέταρτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (08/05, 20:00) στη «Zalgirio Arena».

