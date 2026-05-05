Πότε παίζει ο Ολυμπιακός και ποιον θα βρει μπροστά του στον ημιτελικό

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το Final Four της Euroleague που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, με το «Telekom Center» να ανοίγει τις πύλες του στις 22 Μαΐου για τους ημιτελικούς και στις 24 Μαΐου για τον μεγάλο τελικό.

Ο Ολυμπιακός, μετά τη σκούπα -για πρώτη φορά στην ιστορία του- απέναντι στη Μονακό, έχει ήδη «κλείσει» θέση στην τετράδα και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις, όπου οι Τούρκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά και έχουν το πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Το Game 3 διεξάγεται αύριο στη Λιθουανία, με τη Ζαλγκίρις να ψάχνει αντίδραση μπροστά στο κοινό της και τη Φενέρ να θέλει να «τελειώσει» τη σειρά χωρίς να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Όποιος προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό της Αθήνας.

Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για τις 18:00, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 21:00. Ο φετινός τελικός θα γίνει στις 21:00 της 24ης Μαΐου, με τη Euroleague να έχει καταργήσει τον μικρό τελικό.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

18:00 1ος Ημιτελικός, Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε/Ζάλγκιρις

21:00 2ος Ημιτελικός, Βαλένθια/Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Κυριακή 24 Μαΐου 2026

18:00 Τελικός Αdidas NextGen

21:00 Τελικός