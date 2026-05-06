Χαρτόνια με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου σε όλο το T-Center

Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τιμωρήθηκε από την EuroLeague με αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα για τρια ματς, ωστόσο μέσω του κόσμου του Παναθηναϊκού, θα βρίσκεται εκεί.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βαλένθια στο κατάμεστο T-Center, για το τρίτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις δυο ομάδες στα playoffs της EuroLeague. Με νίκη, οι «πράσινοι» κλειδώνουν την παρουσία τους στο Final Four της Αθήνας και ολοκληρώνουν μια ιστορική πρόκριση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία, τιμωρήθηκε από την EuroLeague Basketball με ποινή τριών αγώνων μακριά από τα γήπεδα. Ωστόσο μέσα από τον κόσμο του «τριφυλλιού», ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, θα βρίσκεται εκεί και θα δει από κοντά το παιχνίδι.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν εκδώσει χιλιάδες χαρτόνια με τη φωτογραφία του προέδρου του Παναθηναϊκού τα οποία θα δεσπόζουν στις κερκίδες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων! Ένα χαρτόνι, σε κάθε θέση! Επομένως, από το πρώτο λεπτό, μέχρι και το τελευταίο της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα παρακολουθήσει με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι.


