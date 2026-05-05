Άνετος κι ωραίος ο Ολυμπιακός, έκλεισε θέση στο Final 4

Έκανε το απόλυτο κόντρα στη Μονακό και είναι ήδη στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν

Έστησε πάρτι και στο Πριγκιπάτο, σφραγίζοντας το εισιτήριό του για το Final Four της Αθήνας ο εντυπωσιακός Ολυμπιακός!

Παίζοντας ξανά απολαυστικό μπάσκετ, όπως και στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς του με τη Μονακό, οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν όλες τις αδυναμίες της αντιπάλου τους, έφτιαξαν διψήφιες υπέρ τους διαφορές από το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και δεν ξανακοίταξαν πίσω τους, φτάνοντας τελικά με άνεση στην επιβλητική νίκη με 105-82!

Έτσι, οι Πειραιώτες έκλεισαν θέση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο T-Center από 22 έως 24 Μαΐου, περιμένοντας να μάθουν ποια εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ζάλγκιρις θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό (η Φενέρ προηγείται με 2-0 στη σειρά). Το φετινό θα είναι το 5ο συνεχόμενο και 15ο συνολικά Final Four για τον Ολυμπιακό!

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 18 εύστοχα τρίποντα και με 29 ασίστ για 11 λάθη, ήταν ο Φουρνιέ, με 22 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ! Διψήφιοι ήταν επίσης οι Πίτερς (18π), Γουόκαπ (14π με 4/5 τρίποντα) και ΜακΚίσικ (10π), ενώ σκόραραν και οι 11 παίκτες που πάτησαν στο παρκέ!

Από την άλλη, για τη Μονακό η οποία δεν κατάφερε να κοντράρει στα ίσα τον Ολυμπιακό, ξεχώρισαν οι Στράζελ (21π), Μπλόσομγκεϊμ (19π) και Τζέιμς (16π, 6 ασίστ, 6 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

 

