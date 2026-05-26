«Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Ομπράντοβιτς»

Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πέσει στο τραπέζι της Μπαρτσελόνα για τον διάδοχο του Τσάβι Πασκουάλ.

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα από την επόμενη σεζόν, χτίζοντας μια ομάδα που θα προσπαθήσει να επανέλθει στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης.

Σε αυτή την κατεύθυνση και σύμφωνα με όσα αναφέρει το καταλανικό Μέσο «L'Esportiu», οι Καταλανοί εξετάζουν το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Σέρβος τεχνικός θεωρείται ως το πιο «καυτό» όνομα προπονητή που κυκλοφορεί στην αγορά και θέλουν να μπουν στο κόλπο. Όπως τονίζεται μάλιστα στο δημοσίευμα, ο Ομπράντοβιτς θα ανακοινώσει σύντομα αν θα συνεχίσει ή όχι την προπονητική του καριέρα.

Η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να δελεάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά δεν είναι βέβαιο πως ο ίδιος θα αποδεχτεί την εν λόγω πρόταση, έχοντας μάλιστα υπάρξει και νωρίτερα προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Τονίζεται πάντως στο εν λόγω ρεπορτάζ πως οι μπλαουγκράνα αναμένεται να μεγαλώσουν το μπάτζετ για τη νέα σεζόν, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερη και πιο ανταγωνιστική.

Με το όνομα του πολύπειρου Σέρβου προπονητή να βρίσκεται σταθερά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιστροφή του πιο επιτυχημένου τεχνικού στην ιστορία της Ευρωλίγκας.

