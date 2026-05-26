«Πληρώνει 500.000 ευρώ και παίρνει Μοντέρο ο Ολυμπιακός - Η Βαλένθια κοιτά τον Σορτς»

Δημοσιογράφος από την Ισπανία αναφέρεται στο buy-out που θα πληρώσει ο Ολυμπιακός για τον Ζαν Μοντέρο και το βλέμμα της Βαλένθια στον Τι-Τζέι Σορτς.

Στην επικείμενη απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό αναφέρεται ο Φραν Γουαΐτα. Μιλώντας στο «Cadena Ser», ο δημοσιογράφος από τη Βαλένθια μιλά για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης του Δομινικανού γκαρντ, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα πιάσει λιμάνι.

Τονίζει πως το buy-out που αναμένεται ο Ολυμπιακός να πληρώσει στις «νυχτερίδες» φτάνει τις 500 χιλιάδες ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό το είχε επιλέξει ο ίδιος ο παίκτης να μπει στο συμβόλαιό του, αποτελώντας απαράβατο όρο για να το ανανεώσει. Διότι θεωρούσε πως με αυτό το σχετικά χαμηλό ποσό, η αποχώρησή του από τη Βαλένθια θα ήταν πιο εύκολη.

Από την άλλη, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως η Βαλένθια κοιτά, προφανώς για αντικαταστάτη του Μοντέρο, τον Τι-Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού AKTOR. Και υποστηρίζει πως σύντομα θα υπάρξουν νεότερα σχετικά με τον γκαρντ των «πράσινων».

sport-fm.gr