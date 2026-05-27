Η Κύπρος υποδέχεται τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης

Δημοσιευτηκε:

O Ολυμπιακός Πειραιώς στο τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο πρωταθλητής Ευρώπης επιστρέφει στην Κύπρο! Ο Ολυμπιακός Πειραιώς, μετά την κατάκτηση της EuroLeague και την επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ετοιμάζει ξανά… απόβαση στο νησί μας για να συμμετάσχει στο μεγάλο διεθνές τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Η παρουσία των «ερυθρολεύκων» ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον της διοργάνωσης, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να δει από κοντά την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το τουρνουά έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα μπασκετικά events της Ευρώπης, με τη φετινή διοργάνωση να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη λάμψη, λόγω της κατάκτησης της Euroleague, από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Πέραν του Ολυμπιακού Πειραιώς, στο payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα συμμετάσχουν και άλλες μεγάλες ομάδες της EuroLeague, μετατρέποντας την Κύπρο σε επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τρεις ημέρες γεμάτες σπουδαίες αναμετρήσεις, θέαμα και μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες.

