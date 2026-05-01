Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου για την τιμωρία: «Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε μέσω story στο Instagram στην είδηση της τιμωρίας του για τρεις αγωνιστικές από τη Εuroleague.

Η Euroleague με επίσημη ανακοίνωσή της, ούτε ένα 24ωρο μετά τη λήξη του Game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Roig Arena, γνωστοποίησε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τρεις αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να βρεθεί στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος αντέδρασε μέσω story στο Instagram, εκφράζοντας την απορία του για τη βαριά τιμωρία του, αλλά και την πίστη του πως το «τριφύλλι» θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από τη Euroleague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, ουάου... Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια, και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four.

Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο με φοβάστε ρε; Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζενεράλ (σ.σ. Γκραντ), Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη;», είπε αναλυτικά.

