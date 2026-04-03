Για το «διπλό» κορυφής ο Ολυμπιακός στην Λυών

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 35η στροφή της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στην Λυών από την Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι που οι ερυθρόλευκοι» με νίκη θα ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αυλαία της 35ης αγωνιστικής της Euroleague πέφτει με τρεις αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός (22-12) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βιλερμπάν (8/26) με στόχο την νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, και θα τον ανεβάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.Η Βίρτους Μπολόνια (13-21) φιλοξενεί την Βαλένθια (21-13) η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, και να πατήσει ξανά τετράδα.

Η Μπασκόνια (10-24) αντιμετωπίζει την Ρεάλ (22-12) στην «Μπούεσα», με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να θέλει να συνεχίσει το σερί δύο νικών που έχει, και να βάλει γερές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας ή ακόμα και για την πρώτη θέση. Η Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε την Χάποελ στην έδρα της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής (35η)

01/04:

Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπασχτσε 85-7

02/04:

Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα 83-71

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 92-88

Ντουμπάι - Μονακό 101-91

Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν 82-89

Παρί - Αρμάνι Μιλάνο 103-93

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντόλου Έφες 103-89

03/04:

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 21:00

Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια 21:30

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 21:30

Βαθμολογία:

Φενέρμπαχτσε 23-12

Ολυμπιακός 22-12

Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13

Βαλένθια 21-13

Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14

Παναθηναϊκός 20-15

Μπαρτσελόνα 20-15

Ερυθρός Αστέρα 19-16

Μονακό 19-16

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

Dubai Basketball 18-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-18

Παρτίζαν 15-20

Μπάγερν Μονάχου 15-20

Παρί 14-21

Βίρτους Μπολόνια 13-21

Μπασκόνια 10-24

Αναντολού Εφές 10-25

Βιλερμπάν 8-26

