Για το «διπλό» κορυφής ο Ολυμπιακός στην Λυών
Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 35η στροφή της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στην Λυών από την Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι που οι ερυθρόλευκοι» με νίκη θα ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η αυλαία της 35ης αγωνιστικής της Euroleague πέφτει με τρεις αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός (22-12) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βιλερμπάν (8/26) με στόχο την νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, και θα τον ανεβάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.Η Βίρτους Μπολόνια (13-21) φιλοξενεί την Βαλένθια (21-13) η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, και να πατήσει ξανά τετράδα.
Η Μπασκόνια (10-24) αντιμετωπίζει την Ρεάλ (22-12) στην «Μπούεσα», με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να θέλει να συνεχίσει το σερί δύο νικών που έχει, και να βάλει γερές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας ή ακόμα και για την πρώτη θέση. Η Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε την Χάποελ στην έδρα της.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής (35η)
01/04:
Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπασχτσε 85-7
02/04:
Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα 83-71
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 92-88
Ντουμπάι - Μονακό 101-91
Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν 82-89
Παρί - Αρμάνι Μιλάνο 103-93
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντόλου Έφες 103-89
03/04:
Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 21:00
Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια 21:30
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 21:30
Βαθμολογία:
Φενέρμπαχτσε 23-12
Ολυμπιακός 22-12
Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
Βαλένθια 21-13
Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14
Παναθηναϊκός 20-15
Μπαρτσελόνα 20-15
Ερυθρός Αστέρα 19-16
Μονακό 19-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
Dubai Basketball 18-17
Αρμάνι Μιλάνο 17-18
Παρτίζαν 15-20
Μπάγερν Μονάχου 15-20
Παρί 14-21
Βίρτους Μπολόνια 13-21
Μπασκόνια 10-24
Αναντολού Εφές 10-25
Βιλερμπάν 8-26
