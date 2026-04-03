ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για το «διπλό» κορυφής ο Ολυμπιακός στην Λυών

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 35η στροφή της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στην Λυών από την Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι που οι ερυθρόλευκοι» με νίκη θα ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αυλαία της 35ης αγωνιστικής της Euroleague πέφτει με τρεις αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός (22-12) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βιλερμπάν (8/26) με στόχο την νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, και θα τον ανεβάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.Η Βίρτους Μπολόνια (13-21) φιλοξενεί την Βαλένθια (21-13) η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, και να πατήσει ξανά τετράδα.

Η Μπασκόνια (10-24) αντιμετωπίζει την Ρεάλ (22-12) στην «Μπούεσα», με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να θέλει να συνεχίσει το σερί δύο νικών που έχει, και να βάλει γερές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας ή ακόμα και για την πρώτη θέση. Η Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε την Χάποελ στην έδρα της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής (35η)

01/04:

Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπασχτσε 85-7

02/04:

Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα 83-71

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 92-88

Ντουμπάι - Μονακό 101-91

Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν 82-89

Παρί - Αρμάνι Μιλάνο 103-93

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντόλου Έφες 103-89

03/04:

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 21:00

Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια 21:30

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 21:30

Βαθμολογία:

Φενέρμπαχτσε 23-12

Ολυμπιακός 22-12

Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13

Βαλένθια 21-13

Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14

Παναθηναϊκός 20-15

Μπαρτσελόνα 20-15

Ερυθρός Αστέρα 19-16

Μονακό 19-16

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

Dubai Basketball 18-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-18

Παρτίζαν 15-20

Μπάγερν Μονάχου 15-20

Παρί 14-21

Βίρτους Μπολόνια 13-21

Μπασκόνια 10-24

Αναντολού Εφές 10-25

Βιλερμπάν 8-26

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

