Στην αποστολή του Ολυμπιακού μετά από 10 μήνες ο Φαλ!

Έτοιμος για το μεγάλο come back στον Ολυμπιακό είναι ο Μουσταφά Φαλ.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς με τη Βιλερμπάν.

Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα συμπεριληφθεί και στη 12άδα του αυριανού αγώνα της Ευρωλίγκας (όπου οι Πειραιώτες θα έχουν την ευκαιρία με νίκη ν’ ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας).

Αντίθετα, εκτός επιλογών του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση έμεινε ο Τζόζεφ (λόγω ίωσης), οι τραυματίες Νιλικίνα και Τζόουνς, όπως και οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου.

