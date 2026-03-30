Ο Τέιτουμ «καθάρισε» για τους Σέλτικς, σόου Σενγκούν με 36 πόντους στη νίκη των Ρόκετς

Ο Τζέισον Τέιτουμ με 32 πόντους και ο Αλπερέν Σενγκούν με 36 κυριάρχησαν στο NBA, οδηγώντας Σέλτικς και Ρόκετς σε άνετες νίκες με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο Τζέισον Τέιτουμ επέστρεψε σε πρωταγωνιστικό ρόλο και θύμισε γιατί αποτελεί τον ηγέτη των Σέλτικς, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη 114-99 απέναντι στους Χόρνετς. Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε 32 πόντους – την κορυφαία φετινή του επίδοση – δείχνοντας ότι έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό.

Με άξιο συμπαραστάτη τον Πέιτον Πρίτσαρντ (28 πόντοι), οι Σέλτικς κυριάρχησαν από νωρίς, χτίζοντας διαφορά έως και 19 πόντων. Ο Τέιτουμ ήταν εξαιρετικός σε όλους τους τομείς, με 12/23 σουτ, 5 τρίποντα και 8 ασίστ, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο.

Η ομάδα της Βοστώνης αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Τζέιλεν Μπράουν, όμως η επιθετική πολυφωνία και η άμυνα πάνω στο τρίποντο (12/43 οι Χόρνετς) έκαναν τη διαφορά.

Την ίδια ώρα, ο Αλπερέν Σενγκούν συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε επιβλητική νίκη 134-102 επί των Πέλικανς. Ο Τούρκος σέντερ ήταν κυριαρχικός με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της σεζόν.

Ο Σενγκούν «καθάρισε» το παιχνίδι από νωρίς, καθώς οι Ρόκετς έτρεξαν ένα επιμέρους 23-3 στη δεύτερη περίοδο. Με 5/7 τρίποντα, αλλά και σημαντική αμυντική συνεισφορά (3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, έχοντας πλέον τρία παιχνίδια με 30+ πόντους μέσα στην εβδομάδα.

Στην Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ ηγήθηκε των Πέισερς με 30 πόντους, οδηγώντας τους σε νίκη 135-118 επί των Μαϊάμι Χιτ, που συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Οι Πέισερς «καθάρισαν» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο με επιμέρους 14-3.

Στο Μπρούκλιν, οι Νετς έβαλαν τέλος σε σερί 10 ηττών επικρατώντας 116-99 των Κινγκς, με τον Οτσάι Αγκμπάτζι να ξεχωρίζει από τον πάγκο.

Εντυπωσιακοί ήταν και οι Ράπτορς, που διέλυσαν το Ορλάντο 139-87. Ο Σκότι Μπαρνς κατέγραψε 23 πόντους και 15 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της χρονιάς.

Στο Πόρτλαντ, ο Τουμάνι Καμάρα σημείωσε 23 πόντους στη νίκη των Μπλέιζερς με 123-88 επί των Γουίζαρντς, ενώ η Οκλαχόμα συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να πετυχαίνει 30 πόντους στη νίκη 111-100 επί των Νικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΝΒΑΜπακς-Κλίπερς 113-127

Πέισερς-Χιτ 135-118

Νετς-Κινγκς 116-99

Χόρνετς-Σέλτικς 99-114

Μπλέιζερς-Γουίζαρντς 123-88

Ράπτορς-Μάτζικ 139-87

Πέλικανς-Ρόκετς 102-134

Θάντερ-Νικς 111-100

Πηγή: sport-fm.gr

