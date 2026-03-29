Tο «διαζύγιο» με τον Τούντορ δεν είναι το πιο... γρήγορο για την Τότεναμ στην «εποχή» της Premier League!

Ίγκορ Τούντορ και Τότεναμ συνεχίζουν σε διαφορετικούς δρόμους, μόλις 44 μέρες μετά τη συμφωνία τους.

Η Tότεναμ ξανά στην αγορά, για να βρει τον προπονητή της επόμενης ημέρας. Τα ονόματα που «κυκλοφορούν» είναι πάρα πολλά και σίγουρα τις τελευταίες ώρες θα γίνονται ολοένα και περισσότερα.  

Μετά από μόλις 44 ημέρες, οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Ίγκορ Τούντορ. Σε ένα «διαζύγιο» που δεν ήρθε από το... πουθενά, αφού τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά. Ακόμα και έτσι, ακόμα και αν η Τότεναμ κινδυνεύει να υποβιβαστεί, ακόμα και αν σε Ευρώπη, FA Cup και Λιγκ Καπ έμεινε εκτός το «αντίο» με τον Κροάτη τεχνικό δεν ήταν το πιο γρήγορο στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.  

Για την ακρίβεια, ο «γάμος» του με τα «σπιρούνια» δεν ήταν καν ο πιο σύντομος στην ιστορία του κλαμπ, από όταν ιδρύθηκε η Premier League! Κι όμως, αφού το ρεκόρ ήρθε πριν από περίπου τρία χρόνια, με «πρωταγωνίστρια» ξανά την Τότεναμ!  

Όταν αποχώρησε ο Αντόνιο Κόντε, οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να προσλάβουν για προσωρινό προπονητή τον βοηθό του, που ήταν ο Κρίστιαν Στελίνι. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα περίμενε κανείς.  

Ο Ιταλός τεχνικός δεν μακροημέρευσε στoυς Λονδρέζους, αφού μέσα σε ούτε έναν μήνα ήρθε το «διαζύγιο»!  

Συγκεκριμένα, μετά από μία «βαριά» ήττα με 6-1 από τη Νιούκαστλ, η Τότεναμ αποφάσισε να πάει σε μία διαφορετική επιλογή για τον πάγκο της!  

Γι’ αυτό και «προκρίθηκε» η απόλυση του Κρίστιαν Στελίνι, έπειτα από τέσσερα ματς και μόλις 29 ημέρες στον πάγκο των «σπιρουνιών»!  

Αυτό είναι μέχρι και σήμερα το πιο... γρήγορο «διαζύγιο» που έχει δει η Premier League από προσωρινό ή και μόνιμο προπονητή στην ιστορία της. Με τον Ίγκορ Τούντορ να γίνεται μόλις ο πέμπτος με λιγότερες από 50 ημέρες στον πάγκο μίας ομάδας, με την πεντάδα να συμπληρώνουν οι Σαμ Άλαντραϊς, Άγγελος Ποστέκογλου και Λες Ριντ. 

