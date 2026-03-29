Με ασπίδα το +6, μπαίνει στην τελική ευθεία για το τίτλο

«Τρέχει» για να κόψει πρώτη το νήμα η Ομόνοια

Η Ομόνοια βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας δημιουργήσει μια «ασπίδα» ασφαλείας έξι βαθμών από τους διώκτες της. Σε μια χρονική περίοδο όπου το πρωτάθλημα μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή του, οι πράσινοι δείχνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι τέλους.

Η ομάδα της Λευκωσίας έχει καταφέρει μέσα από σταθερές εμφανίσεις, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα να ξεχωρίσει στη φετινή σεζόν. Το +6 δεν αποτελεί απλώς μια διαφορά βαθμών, αλλά και ένα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα, καθώς η πίεση μεταφέρεται πλέον στους αντιπάλους της.

Το πρωτάθλημα οδεύει προς την τελική του ευθεία και κάθε παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα τελικού. Η Ομόνοια καλείται να διαχειριστεί σωστά το προβάδισμά της, αποφεύγοντας απώλειες που θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τη μάχη της κορυφής. Η εμπειρία, το βάθος στο ρόστερ και η στήριξη του κόσμου της αποτελούν βασικά όπλα σε αυτή την προσπάθεια.

Ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 22η φορά στην ιστορία του συλλόγου. Ένας τίτλος που θα επιβεβαιώσει την ανωτερότητα της ομάδας στη φετινή σεζόν και θα προσθέσει ακόμα μία λαμπρή σελίδα στην πλούσια ιστορία της.

Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με την Ομόνοια να κρατά την τύχη στα χέρια της και να τρέχει για να κόψει πρώτη το νήμα της φετινής κούρσας.

Αντρέας Πολυκάρπου

Μετά τον Τούντορ, ποιος; Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες για την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο στόχαστρο Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν ο Ράσφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

11ος αλλά βρέθηκε μία ανάσα από τον τελικό ο Μάρκος Κοντόπουλος

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με ασπίδα το +6, μπαίνει στην τελική ευθεία για το τίτλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι «σιδερένιοι» του πρωταθλήματος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Tο «διαζύγιο» με τον Τούντορ δεν είναι το πιο... γρήγορο για την Τότεναμ στην «εποχή» της Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε η Αλκή εξασφάλισε άνοδο

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κοϊτά, μία μετοχή που περίμενε και… εκτοξεύτηκε

Ελλάδα

|

Category image

Η... μεταμόρφωση επί Λοσάδα και η σωστή αξιοποίηση του ρόστερ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Βόμβα» στη Formula 1: Αποχωρεί ο Φερστάπεν μετά το 2026!

AUTO MOTO

|

Category image

Έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μάχη» από τρεις ομάδες της Premier League για τον Εντικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς απρόοπτα ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα και καλή διάθεση ολοκλήρωσε η Εθνική ενόψει Μολδαβίας - Εκτός ο Μαλεκκίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Γάλλοι... κοιτάτε να μαθαίνετε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

