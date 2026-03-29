ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι «σιδερένιοι» του πρωταθλήματος!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ποιοι ξεπέρασαν τα 2000 λεπτά και αυτοί που προηγούνται ανά ομάδα.

Η ενδεκάδα ξεκινά από αυτούς! Ο λόγος για τους «αναντικατάστατους» της Cyprus League by Stoiximan, τους ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής!

Στις 27 αγωνιστικές του παγκύπριου πρωταθλήματος ή αν προτιμάτε στα 2.430 λεπτά, χωρίς να υπολογίζονται οι χρόνοι των καθυστερήσεων, μόλις δύο ποδοσφαιριστές δεν βγήκαν καθόλου από το χορτάρι, ενώ ορισμένοι κατέγραψαν λίγες... απουσίες από το σύνολο των αγωνιστικών λεπτών.

Βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι που θεωρούνται βασικοί πυλώνες για τις ομάδες τους, ωστόσο για διάφορους λόγους (τραυματισμοί, τιμωρίες, rotation) έχασαν έδαφος.

Στη λίστα που ακολουθεί συμπεριλάβαμε όσους ποδοσφαιριστές έχουν καταγράψει πάνω από 2.000 λεπτά συμμετοχής μέχρι τώρα. Δύο τερματοφύλακες ομάδων που παλεύουν για την επιβίωσή τους στα «σαλόνια» μοιράζονται την κορυφή, έχοντας το απόλυτο των λεπτών: ο Χρίστος Ταλιχμανίδης του Ολυμπιακού και ο Κλέτον Περντρέου του Ακρίτα.

Ακολούθως, συναντάμε τον Γιόζεφ Κβίντα του Απόλλωνα και τον Ιβάν Κόστιτς της Ομόνοιας Αραδίππου, με αμφότερους να έχουν αγωνιστεί 2.340 λεπτά. Σε απόσταση αναπνοής με... μόλις ένα λεπτό διαφορά βρίσκεται ο Άντερσον Κορέια του Άρη, ο οποίος παρότι διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του, συνεχίζει να τρέχει ασταμάτητα! Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Μηνά Αντωνίου, ο οποίος είναι ο πρώτος Κύπριος σε χρόνο συμμετοχής (2.292 λεπτά).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λίστα με τους… μαραθωνοδρόμους ανά ομάδα. Πέραν των προαναφερθέντων, οι ποδοσφαιριστές που ηγούνται στη σχετική κατηγορία για τους υπόλοιπους συλλόγους είναι οι ακόλουθοι: Πέπε (Πάφος FC), Μιλίτσεβιτς (ΑΕΚ), Νανού (ΑΠΟΕΛ), Ζάντρο (Ε.Ν.Υ.), Αντερέγκεν (Εθνικός), Κονσεϊσάο (ΑΕΛ), Φουρτάδο (Ανόρθωση), Φαμπιάνο (Ομόνοια) και Οκέκε (ΕΝΠ)

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν το φράγμα των 2.000 λεπτών, καθώς και τους πρώτους ανά ομάδα:

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

