Είναι λογικό οι φίλαθλοι των ομάδων να έχουν απαιτήσεις από τις διοικήσεις και κυρίως από τους ιδιοκτήτες. Και μπορούν να κάνουν την κριτική τους. Όμως δεν έχουν το δικαίωμα να ισοπεδώνουν τα πάντα και να οδηγούν άτομα που ξοδεύουν απίστευτο χρήμα και χρόνο, στην έξοδο και να τους συμπεριφέρονται άσχημα.

Σαν να και αυτοί δεν θέλουν διακρίσεις και τρόπαια. Θεωρώ πως αξίζουν μεγαλύτερο σεβασμό, ειδικά όταν με αυτά τα άτομα, έχουν «μεγαλώσει» και μπήκαν στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Όταν φύγουν θα το καταλάβετε πόση ζημιά κάνετε, από τη στιγμή μάλιστα που οι στόχοι δεν έχουν χαθεί και η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ναι οφείλουν και αυτοί να αντέχουν και να είναι πιο «σκληροί», όμως τους καταλαβαίνω που ξεσπούν...

Κρίστοφερ