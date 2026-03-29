Απρόοπτο και με Χέιζ-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό - Τα δεδομένα για Χουάντσο, Γκραντ και Ρογκαβόπουλο

Η χαρά του πλήρους ρόστερ κράτησε μόλις για λίγες ημέρες για τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται αντιμέτωπος ξανά με την ατυχία και τα προβλήματα τραυματισμών. Μετά την αναμέτρηση με την Ντουμπάι προέκυψαν αυτοί των Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο μετακάρπιο) και Νίκου Ρογκαβόπουλου (θλάση), οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός μάχης για το ντέρμπι της Δευτέρας (30/3, 19:00) με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

Η κακοδαιμονία, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε για δεύτερη σερί ημέρα, με τη συμμετοχή του στο ματς του πρωταθλήματος να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Το τελευταίο πρόβλημα ακούσει στο όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν προπονήθηκε την Κυριακή (29/3) λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό.

Φυσικά, εκτός παραμένει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει τις προπονήσεις με τους «πράσινους».

