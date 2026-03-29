Μετά τον Τούντορ, ποιος; Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες για την Τότεναμ

Πρόκειται για τον 5ο μόλις προπονητή στην ιστορία της Premier League, ο οποίος απολύεται σε διάστημα μικρότερο των 50 ημερών. Ναι, το έκανε και αυτός φέτος η Τότεναμ, με τον ταχύτερο να παραμένει ο Λες Ριντ στην Τσάρλτον, που κάθισε μόλις 40 ημέρες.

Το δεδομένο, όπως γράψαμε και νωρίτερα, είναι πως η Τότεναμ θα προσλάβει προπονητή και δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της, ούτε προσωρινά, με τον βοηθό του Τούντορ, Μπρούνο Σαλτόρ, ο οποίος πάντως θα παραμείνει στη θέση του.

Τι ισχύει από εδώ και πέρα; Πέντε είναι τα ονόματα που ακούγονται πολύ, εξαιρώντας φυσικά τους Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο πρώτος δεν θα αναλάβει ομάδα στη μέση της σεζόν και συγκεκριμένα, σε αυτό το χρονικό σημείο, ενώ ο δεύτερος προετοιμάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συνεπώς, οι διαθέσιμοι υποψήφιοι προπονητές είναι ο Ρέντναπ, ο Χοντλ, ο Σέργουντ και ο Κρις Χάτον, με τον Σον Ντάις να φιγουράρει στην κορυφή της λίστας, παρότι ο ίδιος το διαψεύδει.

Τέλος, υπάρχει και ένα… ακραίο σενάριο, το οποίο πάντως έχει τη δική του βάση. Να αναλάβει την Τότεναμ ένας ποδοσφαιριστής της: ο Μπεν Ντέιβις. Σωστά θυμάστε. Ο παίκτης των «Spurs», που έβαλε πέρυσι τέλος στην καριέρα του, κατακτώντας το Europa League, με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο, αλλά φέτος έχει παίξει μόλις τρεις φορές στο πρωτάθλημα. Οψόμεθα…

