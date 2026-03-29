Μετά τον Τούντορ, ποιος; Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες για την Τότεναμ

Πέντε υποψήφιοι προπονητές, ένα φαβορί και ένας ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, που πέρυσι κατέκτησε μαζί της το Europa League, αλλά φέτος δεν αγωνίζεται

Πρόκειται για τον 5ο μόλις προπονητή στην ιστορία της Premier League, ο οποίος απολύεται σε διάστημα μικρότερο των 50 ημερών. Ναι, το έκανε και αυτός φέτος η Τότεναμ, με τον ταχύτερο να παραμένει ο Λες Ριντ στην Τσάρλτον, που κάθισε μόλις 40 ημέρες.

Το δεδομένο, όπως γράψαμε και νωρίτερα, είναι πως η Τότεναμ θα προσλάβει προπονητή και δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της, ούτε προσωρινά, με τον βοηθό του Τούντορ, Μπρούνο Σαλτόρ, ο οποίος πάντως θα παραμείνει στη θέση του.

Τι ισχύει από εδώ και πέρα; Πέντε είναι τα ονόματα που ακούγονται πολύ, εξαιρώντας φυσικά τους Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο πρώτος δεν θα αναλάβει ομάδα στη μέση της σεζόν και συγκεκριμένα, σε αυτό το χρονικό σημείο, ενώ ο δεύτερος προετοιμάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συνεπώς, οι διαθέσιμοι υποψήφιοι προπονητές είναι ο Ρέντναπ, ο Χοντλ, ο Σέργουντ και ο Κρις Χάτον, με τον Σον Ντάις να φιγουράρει στην κορυφή της λίστας, παρότι ο ίδιος το διαψεύδει.

Τέλος, υπάρχει και ένα… ακραίο σενάριο, το οποίο πάντως έχει τη δική του βάση. Να αναλάβει την Τότεναμ ένας ποδοσφαιριστής της: ο Μπεν Ντέιβις. Σωστά θυμάστε. Ο παίκτης των «Spurs», που έβαλε πέρυσι τέλος στην καριέρα του, κατακτώντας το Europa League, με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο, αλλά φέτος έχει παίξει μόλις τρεις φορές στο πρωτάθλημα. Οψόμεθα…

