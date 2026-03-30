Ασταμάτητος Σίνερ: Κατέκτησε το Miami Open και μπήκε δίπλα σε Τζόκοβιτς και Ναδάλ

Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο τένις, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του με έναν ακόμη τίτλο. Ο Ιταλός επικράτησε με 6-4, 6-4 του Γίρι Λεχέτσκα στον τελικό και κατέκτησε το Miami Open, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών.

Ο 24χρονος δεν κατέκτησε απλώς έναν ακόμη τίτλο, αλλά πέτυχε κάτι εξαιρετικά σπάνιο: το λεγόμενο «Sunshine Double», δηλαδή την κατάκτηση των Indian Wells και Miami την ίδια χρονιά. Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο Σίνερ έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που το πετυχαίνει χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Ιστορική συνέχεια και απόλυτη κυριαρχία

Η πορεία του Σίνερ τους τελευταίους μήνες θυμίζει εποχές απόλυτης κυριαρχίας στο tour. Μετά τον τίτλο στο Παρίσι το 2025 και την κατάκτηση του Indian Wells, ο Ιταλός έφτασε σε τρεις διαδοχικούς τίτλους Masters 1000 χωρίς απώλεια σετ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην κορυφή της φόρμας του.

Παράλληλα, μπήκε σε ένα εξαιρετικά κλειστό «κλαμπ», καθώς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της ATP που κατακτά τρία συνεχόμενα Masters 1000. Οι μόνοι που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο είναι οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ, δύο από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Σταθερά προς την κορυφή

Η επιτυχία αυτή φέρνει τον Σίνερ ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, μειώνοντας τη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Η συνέπεια και η αγωνιστική του ωριμότητα δείχνουν ότι η «σκυτάλη» του παγκόσμιου τένις περνά σταδιακά σε νέα χέρια.