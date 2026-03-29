Χωρίς απρόοπτα ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναίκό (30/3, 19:00)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ ενόψει του ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό (30/3, 19:00), με τους Ερυθρόλευκους να μην έχουν κανέναν «πονοκέφαλο» της τελευταίας στιγμής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε όλους τους παίκτες να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα της Κυριακής (29/3), με άπαντες (που είναι δηλωμένοι) να είναι στην διάθεσή του για το ματς της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να δουλέψει αρκετά αυτή την εβδομάδα, καθώς η τελευταία του υποχρέωση ήταν την Τρίτη (24/3) απέναντι στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι αφιερωμένο στις προπονήσεις.

Θυμίζουμε πως στο εν λόγω ματς ο Εβάν Φουρνιέ θα μείνει εκτός, μετά την τιμωρία του για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ενώ εκτός της 8άδας των ξένων είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόσεφ και Φαλ.

Οι 7 διαθέσιμοι ξένοι του Ολυμπιακού είναι οι Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

Οι «σιδερένιοι» του πρωταθλήματος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Tο «διαζύγιο» με τον Τούντορ δεν είναι το πιο... γρήγορο για την Τότεναμ στην «εποχή» της Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε η Αλκή εξασφάλισε άνοδο

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κοϊτά, μία μετοχή που περίμενε και… εκτοξεύτηκε

Ελλάδα

|

Category image

Η... μεταμόρφωση επί Λοσάδα και η σωστή αξιοποίηση του ρόστερ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Βόμβα» στη Formula 1: Αποχωρεί ο Φερστάπεν μετά το 2026!

AUTO MOTO

|

Category image

Έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μάχη» από τρεις ομάδες της Premier League για τον Εντικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα και καλή διάθεση ολοκλήρωσε η Εθνική ενόψει Μολδαβίας - Εκτός ο Μαλεκκίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Γάλλοι... κοιτάτε να μαθαίνετε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ μετά από 1,5 μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρομερά πράγματα στην Άρσεναλ, φεύγει και ο Θουμπιμέντι από την Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική επιστροφή για τον ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Η γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στον Ρέντη και αναχωρεί για τη Βουδαπέστη

Ελλάδα

|

Category image

