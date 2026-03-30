Η ώρα της αλήθειας, ανοίγει τα χαρτιά του ο Φωτίου

Τα βλέμματα όλων στον ΑΠΟΕΛ είναι στην σημερινή (15:00) συνέντευξη Τύπου του Χάρη Φωτίου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στον Αρχάγγελο. Ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, παρουσιάζοντας το πλάνο του για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Ο Φωτίου αποτελεί διοικητικό παράγοντας των γαλαζοκιτρίνων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συνεπώς γνωρίζει το πριν και το τώρα. Το θέμα είναι ποιες είναι οι σκέψεις του για το «αύριο» με την κατάσταση να παραμένει πολύ δύσκολη. Άλλωστε, η παραίτηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία, δεν έλυσε τα προβλήματα. Απλώς δημιούργησε ένα κλίμα ενότητας ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες, που συνθέτουν το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Σωματείο, εταιρεία, εξωδιοικητικοί και κόσμος.

Είναι απολύτως λογικό, πως η προσοχή όλων στρέφεται στο οικονομικό κομμάτι. Είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις της ομάδας, που έχουν να κάνουν με την φετινή σεζόν, ενώ και οι «αμαρτίες» του παρελθόντος, που έχουν να κάνουν με οφειλές σε κράτος, πρώην ποδοσφαιριστές κ.ο.κ. σφίγγουν τη θηλιά στη διοίκηση. Αυτό που θέλουν να ακούσουν οι φίλοι της ομάδας, είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο το οποίο θα μπορεί να ακολουθηθεί, έτσι ώστε να περάσει η ομάδα σιγά σιγά σε μία πιο υγιή κατάσταση.

Το προηγούμενο διάστημα και πριν ακόμα από την παραίτηση Πετρίδη, αυτό που διέρρεε είναι η πιθανότητα εμπλοκής πρώην διοικητικών παραγόντων και επιφανών ΑΠΟΕΛιστών, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά τον σύλλογο. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν φάνηκε να προκύπτει κάτι τέτοιο, ή αν έγινε, δεν είδε το φως της δημοσιότητας το οτιδήποτε. Η τοποθέτηση του Φωτίου επί τούτου, αλλά και σε άλλα θέματα που άπτονται του οικονομικού, αναμένεται να ρίξει φως σε όλη την κατάσταση.

Απαντήσεις για το αγωνιστικό

Από εκεί και πέρα, ο Χάρης Φωτίου θα μιλήσει και για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Τις ανανεώσεις των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών, ειδικά των Κυπρίων, τον προπονητή Πάμπλο Γκαρσία, τη συμβολή του κόσμου αλλά και για το αν θα έχει τελικά κάποιον ρόλο στην ομάδα ο Φερνάντο Αλμέιδα. Ο Βραζιλιάνος είναι αλήθεια, πως βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό το προηγούμενο διάστημα σε διάφορα θέματα πέραν της εξεύρεσης επενδυτών. Υπάρχει μία πολύ καλή άποψη για τη δουλειά του και από την υφιστάμενη διοίκηση. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί, πως θα συνεχίσει να εργάζεται στον σύλλογο.

Η προσοχή και στον Άρη

Στο μεταξύ, από αύριο Τρίτη θα μπει στην τελική της ευθεία και η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Άρη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ. Ουσιαστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία περιμένει να δει την κατάσταση των Σταφυλίδη και Λαΐφη, οι οποίοι δεδομένα αποτελούν δύο πολύ σημαντικούς παίκτες για το πλάνο του Ουρουγουανού.