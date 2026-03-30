Προκαλεί «τρόμο», αλλά…

Είναι επίτευγμα για μία ομάδα, σε 27 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα να έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ σε ένα ημίωρο. Για την Πάφος FC ο λόγος, η οποία από το 16ο λεπτό μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, κρατά τους αντιπάλους μακριά από την εστία της. Και το ένα από τα δύο γκολ το πέτυχε μόλις την περασμένη αγωνιστική ο Απόλλωνας (35ο λεπτό), με το οποίο ισοφάρισε στο τελικό 1-1. Το άλλο το δέχθηκε από τον Άρη στον α΄γύρο.

Επιθετικά επίσης σκόραρε οκτώ γκολ, όμως όλο αυτό το καλό διάστημα στο οποίο προκαλεί «τρόμο», δεν το αξιοποιεί. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός, ότι στην επανάληψη, δέχθηκε 18 γκολ. Και σαφώς αποτελεί έναν από τους λόγους, που εκτροχιάστηκε αρκετά όσον αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, έχοντας μπει και σε… έγνοιες, όσον αφορά και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Στο μεταξύ, σιγά-σιγά η ομάδα μπαίνει σε ρυθμούς της μάχης με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (04/04). Και καλείται ο Θελάδες, να διαχειριστεί την απουσία του τιμωρημένου Σούνιτς, ενώ θα λείψει ξανά ο τραυματίας Γκολντάρ.