Σαν κάτι να αλλάζει στην Εθνική

Η Εθνική Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο για τους λάθος λόγους. Δεν είναι ώρα για ανάλυση ενδεχομένων λανθασμένων επιλογών, ήταν μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει ό,τι κι αν ειπωθεί. Με την έλευση του Απόστολου Μάντζιου, μάλλον κάτι αλλάζει. Προς το καλύτερο. Φαίνεται από τις αντιδράσεις των παικτών είτε στις προπονήσεις είτε στα παιχνίδια (επίσημα και μη), πως απολαμβάνουν να ανταμώνουν υπό τις οδηγίες του Ελλαδίτη τεχνικού.

Ανεξάρτητα λοιπόν με το τι θα κάνουν στις προσεχείς επίσημες υποχρεώσεις, αυτό το ενωτικό κλίμα -και ως κατ’ επέκταση τη βελτίωση- ήταν που εντόπισε η ηγεσία της ΚΟΠ και έδωσε τα κλειδιά στον 56χρονο για άλλα τρία χρόνια.

