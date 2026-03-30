Νατάσα Λάππα: «Η χειμερινή προετοιμασία ήταν απαιτητική, τώρα είμαι έτοιμη για τη νέα σεζόν»

Η 24χρονη ιστιοπλόος της κατηγορίας IQFOIL, με συμμετοχές ήδη σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεκινάει δυναμικά τη νέα αγωνιστική της σεζόν, έχοντας ολοκληρώσει μια απαιτητική χειμερινή προετοιμασία. Την Τρίτη (31/3) αρχίζει τις προσπάθειες της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το 55ο Trofeo Princesa Sofia στη Μαγιόρκα.

«Τη χειμερινή μου προετοιμασία την πέρασα κυρίως στη βάση μου στην Ιταλία, στη Σαρδηνία, αλλά και στην Κύπρο, καθώς έπρεπε να συνδυάσω τις προπονήσεις μου με τα μαθήματα του Πανεπιστημίου. Το καθημερινό μου πρόγραμμα περιλάμβανε προπονήσεις στο νερό, γυμναστήριο και φυσική κατάσταση, αποκατάσταση, αλλά και χρόνο για το διάβασμα. Ήταν μια απαιτητική περίοδος, καθώς έπρεπε να βρω ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό και τις σπουδές, αλλά ήταν πολύ σημαντική για να χτίσω σωστά τη σεζόν», αναφέρει η Νατάσα Λάππα.

Οι πρώτοι αγώνες της σεζόν πριν το καλοκαίρι

Μετά την Μαγιόρκα ακολουθούν οι αγώνες στο Hyères της Γαλλίας (20-25 Απριλίου) και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία (16-22 Μαΐου). Αυτή είναι η τριάδα αγώνων πριν το καλοκαίρι. «Νιώθω δυνατή, καλά προετοιμασμένη και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν», προσθέτει η Κύπρια αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού.

Σχετικά με τους τραυματισμούς και τα δύο χειρουργεία που έκανε στα τέλη του 2025 σημειώνει: «Δεν τους έχω ξεπεράσει πλήρως, καθώς σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης ή ανεπαρκούς αποκατάστασης, μπορεί να επανεμφανιστεί ο πόνος. Παρ’ όλα αυτά, με τη δουλειά που κάνω στη φυσική κατάσταση και την αποκατάσταση, νιώθω ότι είμαι σε πολύ καλό επίπεδο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, και είμαι έτοιμη να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της σεζόν».

Στόχοι για το Grand Slam της Ισπανίας

Για το Grand Slam της Μαγιόρκα, η Νατάσα, αναφέρει ότι αναμένει έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα, καθώς το επίπεδο των συμμετεχουσών είναι πολύ υψηλό και όλες οι αθλήτριες είναι καλά προετοιμασμένες. Εκφράζει τη δική της ετοιμότητα, τονίζοντας ότι έχει δουλέψει σκληρά όλο τον χειμώνα και ότι στόχος της είναι να δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε κούρσα, ξεκινώντας δυναμικά τη σεζόν και θέλοντας να χτίσει μια καλή αρχή για τη συνέχεια.

Κλείνοντας, η Νατάσα στέλνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους τη στηρίζουν σε αυτό το μεγάλο ταξίδι: τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», όπως επίσης την Allwyn και MATA Korean & Oriental Restaurant. «Η υποστήριξή τους με κάνει να συνεχίζω δυνατή», συμπλήρωσε η ίδια.