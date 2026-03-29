11ος αλλά βρέθηκε μία ανάσα από τον τελικό ο Μάρκος Κοντόπουλος

Την 11η θέση στη Γενική Κατάταξη, κατέλαβε ο Μάρκος Κοντόπουλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Tangier στο Μαρόκο ενώ ο Ανδρέας Ποντίκης κατετάγη 29ος ανάμεσα σε 73 Σκοπευτές.

Οι δύο έφηβοι συμμετείχαν στην Κατηγορία Ανδρών και διαγωνίστηκαν με αρκετά μεγάλα ονόματα του ΣΚΗΤ, Ολυμπιονίκες και Παγκοσμιονίκες.

Ο Μάρκος Κοντόπουλος, ισοβάθμησε με άλλους τρείς σκοπευτές με 120/125 (23+25+24+25+23), εκ των οποίων ο ένας, ο Δανός Εμίλ Πέτερσεν, συμμετείχε στον τελικό, καθώς υπερτερούσε του Κύπριου Σκοπευτή στην τελευταία πούλα.

Ο Ανδρέας Ποντίκης, αν και την πρώτη μέρα μετά τους πρώτους 75 δίσκους, είχε 71/75, ένα δίσκο λιγότερο από τον Κοντόπουλο (72/75), τη δεύτερη μέρα έχασε 4 δίσκους και κατέλαβε τελικά την 29η θέση με 117/125 (24+24+25+24+22).

Το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε ο Φινλανδός Τίμι Βαλιονιέμι με 31 επιτυχίες έναντι 29 του Ιταλού Ντομένικο Σιμεόνε, ο οποίος κατετάγη δεύτερος και εξασφάλισε το αργυρό. Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο επίσης Ιταλός Έρικ Πιττίνι με 26 επιτυχίες.