11ος αλλά βρέθηκε μία ανάσα από τον τελικό ο Μάρκος Κοντόπουλος

Σημαντικές εμπειρίες για δύο έφηβούς μας στο Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκητ-Τραπ.

Την 11η θέση στη Γενική Κατάταξη, κατέλαβε ο Μάρκος Κοντόπουλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Tangier στο Μαρόκο ενώ ο Ανδρέας Ποντίκης κατετάγη 29ος ανάμεσα σε 73 Σκοπευτές.

Οι δύο έφηβοι συμμετείχαν στην Κατηγορία Ανδρών και διαγωνίστηκαν με αρκετά μεγάλα ονόματα του ΣΚΗΤ, Ολυμπιονίκες και Παγκοσμιονίκες.

Ο Μάρκος Κοντόπουλος, ισοβάθμησε με άλλους τρείς σκοπευτές με 120/125 (23+25+24+25+23), εκ των οποίων ο ένας, ο Δανός Εμίλ Πέτερσεν, συμμετείχε στον τελικό, καθώς υπερτερούσε του Κύπριου Σκοπευτή στην τελευταία πούλα.

Ο Ανδρέας Ποντίκης, αν και την πρώτη μέρα μετά τους πρώτους 75 δίσκους, είχε 71/75, ένα δίσκο λιγότερο από τον Κοντόπουλο (72/75), τη δεύτερη μέρα έχασε 4 δίσκους και κατέλαβε τελικά την 29η θέση με 117/125 (24+24+25+24+22).

Το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε ο Φινλανδός Τίμι Βαλιονιέμι με 31 επιτυχίες έναντι 29 του Ιταλού Ντομένικο Σιμεόνε, ο οποίος κατετάγη δεύτερος και εξασφάλισε το αργυρό. Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο επίσης Ιταλός Έρικ Πιττίνι με 26 επιτυχίες.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

