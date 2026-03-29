Στο στόχαστρο Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν ο Ράσφορντ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έντονο φλερτ για την περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τη Μίλαν, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο Μάρκους Ράσφορντ αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ως δανεικός από τον περασμένο Ιούλιο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα ο δανεισμός του 28χρονου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 30 εκατ. ευρώ.

Δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» ανέφερε ότι τόσο ο Ράσφορντ, όσο και η Μπαρτσελόνα έχουν έρθει σε συμφωνία για τους μελλοντικούς όρους του νέου του συμβολαίου. Όμως η μεταγραφή του Άγγλου στράικερ είναι αβέβαιη, καθώς δεν είναι σαφές εάν μπορεί να προσαρμοστούν οι όροι στο οικονομικό fair play της La Liga.

Νέο ρεπορτάζ της «CaughtOffside» υποστηρίζει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και η Μιλάν παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Ράσφορντ. Οι δύο ομάδες έχουν συνδεθεί με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή και περιμένουν την απόφαση των Καταλανών για να υποβάλουν επίσημη προσφορά για την απόκτηση του. Τη φετινή σεζόν ο έμπειρος στράικερ μετρά 39 εμφανίσεις με 10 γκολ και ασίστ.

Δείτε την ανάρτηση:

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μετά τον Τούντορ, ποιος; Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες για την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο στόχαστρο Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν ο Ράσφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

11ος αλλά βρέθηκε μία ανάσα από τον τελικό ο Μάρκος Κοντόπουλος

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με ασπίδα το +6, μπαίνει στην τελική ευθεία για το τίτλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι «σιδερένιοι» του πρωταθλήματος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Tο «διαζύγιο» με τον Τούντορ δεν είναι το πιο... γρήγορο για την Τότεναμ στην «εποχή» της Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε η Αλκή εξασφάλισε άνοδο

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κοϊτά, μία μετοχή που περίμενε και… εκτοξεύτηκε

Ελλάδα

|

Category image

Η... μεταμόρφωση επί Λοσάδα και η σωστή αξιοποίηση του ρόστερ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Βόμβα» στη Formula 1: Αποχωρεί ο Φερστάπεν μετά το 2026!

AUTO MOTO

|

Category image

Έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μάχη» από τρεις ομάδες της Premier League για τον Εντικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς απρόοπτα ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα και καλή διάθεση ολοκλήρωσε η Εθνική ενόψει Μολδαβίας - Εκτός ο Μαλεκκίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Γάλλοι... κοιτάτε να μαθαίνετε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη