Στο στόχαστρο Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν ο Ράσφορντ!
Έντονο φλερτ για την περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τη Μίλαν, σύμφωνα με δημοσίευμα.
Ο Μάρκους Ράσφορντ αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ως δανεικός από τον περασμένο Ιούλιο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα ο δανεισμός του 28χρονου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 30 εκατ. ευρώ.
Δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» ανέφερε ότι τόσο ο Ράσφορντ, όσο και η Μπαρτσελόνα έχουν έρθει σε συμφωνία για τους μελλοντικούς όρους του νέου του συμβολαίου. Όμως η μεταγραφή του Άγγλου στράικερ είναι αβέβαιη, καθώς δεν είναι σαφές εάν μπορεί να προσαρμοστούν οι όροι στο οικονομικό fair play της La Liga.
Νέο ρεπορτάζ της «CaughtOffside» υποστηρίζει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και η Μιλάν παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Ράσφορντ. Οι δύο ομάδες έχουν συνδεθεί με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή και περιμένουν την απόφαση των Καταλανών για να υποβάλουν επίσημη προσφορά για την απόκτηση του. Τη φετινή σεζόν ο έμπειρος στράικερ μετρά 39 εμφανίσεις με 10 γκολ και ασίστ.
🚨 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗨𝗦 𝗥𝗔𝗦𝗛𝗙𝗢𝗥𝗗 🏴 ! ❤️💙— Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2026
L’AC Milan suit également de près la situation de l’Anglais au cas où il ne signe pas définitivement au Barça.
🗞️ @mundodeportivo pic.twitter.com/lFRIcJ5b8G