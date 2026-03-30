ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμιλιάνο Σάλα: Επτά χρόνια μετά την τραγωδία, τι άλλαξε στο «άναρχο» σύστημα μεταγραφών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα, το ποδόσφαιρο συνεχίζει να παλεύει με κενά σε μεταγραφές και ασφάλεια. Τι άλλαξε και τι παραμένει προβληματικό.

Επτά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα, η υπόθεσή του επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι μόνο λόγω της δικαστικής διαμάχης μεταξύ Κάρντιφ και Ναντ, αλλά και εξαιτίας των ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα γύρω από το σύστημα μεταγραφών στο ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2019, όταν το αεροσκάφος που τον μετέφερε στη νέα του ομάδα συνετρίβη στη Μάγχη. Επρόκειτο να ολοκληρώσει μεταγραφή ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών, όμως η υπόθεση αυτή ανέδειξε ένα «σκοτεινό» πλαίσιο λειτουργίας πίσω από τις μετακινήσεις παικτών.

Η δικαστική μάχη και το οικονομικό διακύβευμα

Η Κάρντιφ διεκδικεί αποζημίωση άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια του Σάλα επηρέασε καθοριστικά την αγωνιστική της πορεία και οδήγησε στον υποβιβασμό. Από την άλλη, η Ναντ απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος μεσαζόντων στη μεταγραφή, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για το ποιος είχε την ευθύνη οργάνωσης του ταξιδιού.

Το «άγριο τοπίο» των μεταγραφών

Η τραγωδία του Σάλα έφερε στο φως το χαοτικό πλαίσιο που επικρατεί σε ορισμένες μεταγραφικές διαδικασίες, όπου τα όρια μεταξύ ατζέντηδων, διαμεσολαβητών και συλλόγων συχνά παραμένουν θολά.

Παρά τις εξαγγελίες για αλλαγές, άνθρωποι του χώρου υποστηρίζουν ότι η πρόοδος είναι περιορισμένη. Οι δομές υποστήριξης παικτών διαφέρουν σημαντικά από σύλλογο σε σύλλογο, ενώ δεν υπάρχουν ενιαία πρότυπα για την προστασία και καθοδήγησή τους.

Η πίεση των μεταγραφών, ειδικά σε περιόδους υψηλής έντασης όπως τα μεταγραφικά παράθυρα, εξακολουθεί να δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους.

 

Αλλαγές στην ασφάλεια πτήσεων

Σε επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας, έχουν σημειωθεί ορισμένες σημαντικές εξελίξεις. Μετά το δυστύχημα, ενισχύθηκαν οι κανονισμοί για ιδιωτικές πτήσεις, με στόχο τον περιορισμό παράνομων charter.

Εισήχθησαν αυστηρότεροι έλεγχοι, μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα προσόντα των πιλότων, αλλά και υποχρεωτική ενημέρωση των επιβατών για το είδος της πτήσης. Παράλληλα, προωθήθηκαν τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως καλύτερη καταγραφή στοιχείων πιλότων και συστάσεις για συστήματα ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα.

Η καταδίκη του διοργανωτή της πτήσης αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση παράνομων πρακτικών στον χώρο.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

