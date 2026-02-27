ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έδεσε τον Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 η Βαλένθια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έδεσε τον Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 η Βαλένθια

Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 προχώρησε η Βαλένθια.

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση με φόντο το παρόν και το μέλλον του συλλόγου προχώρησε η Βαλένθια.

Το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν πως ήρθαν σε συμφωνία με τον Χάιμε Πραντίγια για επέκταση της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

O 25χρονος φόργουορντ/σέντερ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Βαλένθιας από το 2020, πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν σε Ισπανία και Ευρωλίγκα, όντας εκ των βασικών πυλώνων του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Σε επίπεδο Ευρώπης, ο διεθνής Ισπανός ψηλός αριθμεί 6,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 29 αγώνες στην Ευρωλίγκα, ενώ, στην ACB σε 20 ματς μετρά 10,7 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Ουζόχο: Μπορεί να… μπει στα γάντια του Φαμπιάνο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδεσε τον Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 η Βαλένθια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έτοιμο το πλάνο του Μαρτίνς - Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία

ΑΕΛ

|

Category image

Το ξέρει από πρώτο χέρι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πότε παίζουν Σίτι - Ρεάλ και πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των «16» του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπόκλιση στον τεράστιο Κεσίδη!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Στην Επίτροπο Διοικήσεως με αποδείξεις για την ανισότητα στο ποδόσφαιρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νέο ειδύλλιο για τον Λαμίν Γιαμάλ: Ποια είναι η Βρετανίδα influencer που βρίσκεται συχνά στις κερκίδες της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσέλιε η ΑΕΚ Αθηνών - Τα ζευγάρια στους «16» του Conference League

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά με Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημο το sold out στο Βόλος-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Με την Μπέτις στους «16» ο Παναθηναϊκός (Τα ζευγάρια στο Europa League)

Ελλάδα

|

Category image

Μία επιστροφή που δίνει άλλη δυναμική

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη