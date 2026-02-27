Έδεσε τον Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 η Βαλένθια

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση με φόντο το παρόν και το μέλλον του συλλόγου προχώρησε η Βαλένθια.

Το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν πως ήρθαν σε συμφωνία με τον Χάιμε Πραντίγια για επέκταση της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

O 25χρονος φόργουορντ/σέντερ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Βαλένθιας από το 2020, πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν σε Ισπανία και Ευρωλίγκα, όντας εκ των βασικών πυλώνων του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Σε επίπεδο Ευρώπης, ο διεθνής Ισπανός ψηλός αριθμεί 6,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 29 αγώνες στην Ευρωλίγκα, ενώ, στην ACB σε 20 ματς μετρά 10,7 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο.