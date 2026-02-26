Στην παρουσία του Γιαννακόπουλου το Παναθηναϊκός - Παρί

Την πρώτη φετινή του εμφάνιση στο Telekom Center Athens έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Εκανε την εμφάνισή του στο glass floor του Τ-Center λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες της ομάδας ξεχωριστά, αλλά και όλα τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Εν συνεχεία ανέβηκε στη σουίτα του και είδε από εκεί το παιχνίδι με τους Παριζιάνους.

