Στην παρουσία του Γιαννακόπουλου το Παναθηναϊκός - Παρί

Στην παρουσία του Γιαννακόπουλου το Παναθηναϊκός - Παρί

Την πρώτη φετινή του εμφάνιση στο Telekom Center Athens έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Εκανε την εμφάνισή του στο glass floor του Τ-Center λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες της ομάδας ξεχωριστά, αλλά και όλα τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Εν συνεχεία ανέβηκε στη σουίτα του και είδε από εκεί το παιχνίδι με τους Παριζιάνους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

