Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός

Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, που θα γίνει την Τετάρτη (20:00).

Το παιχνίδι για την 29η αγωνιστική ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Στο Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν μεταξύ των διαιτητής θα είναι ο Γιάννης Φούφης μαζί με τους Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Μανουέλ Ατάρ (Γαλλία).