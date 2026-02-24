Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη (20:00)
Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, που θα γίνει την Τετάρτη (20:00).
Το παιχνίδι για την 29η αγωνιστική ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).
Στο Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν μεταξύ των διαιτητής θα είναι ο Γιάννης Φούφης μαζί με τους Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Μανουέλ Ατάρ (Γαλλία).