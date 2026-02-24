ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε κανονικό πρόγραμμα ο Εβάντρο, τα δεδομένα με Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε κανονικό πρόγραμμα ο Εβάντρο, τα δεδομένα με Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

Τα νεότερα στο στρατόπεδο των πρασίνων

Ευχάριστα προκύπτουν στην Ομόνοια, καθώς μπήκε στις προπονήσεις από χθες (23/2) ο Εβάντρο και έτσι εναπόκειται στον Χένινγκ Μπεργκ αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή για Ριέκα, καθώς θα αξιολογηθεί και σήμερα η αγωνιστική του κατάσταση.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Γιόβετιτς ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και αν δεν προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας (2/3) με τον Απόλλωνα, τότε θα βρίσκεται στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο μεθεπόμενο με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Άγγελος Αντρέου δεν υπολογίζεται για τη Ριέκα ενώ είναι αμφίβολος για τη Δευτέρα. Όσον αφορά στον Μαγιαμπέλα χρειάζεται ακόμη χρόνος για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Τέλος, εν αναμονή των επόμενων ημερών για την περίπτωση του Φαμπιάνο. Ο κίπερ των πρασίνων υπέστη κάταγμα στην σπονδυλική στήλη και ακόμη είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αυτό που περιμένει το ιατρικό τιμ της Ομόνοιας είναι να υποχωρήσει εντελώς ο πόνος για να αρχίσει η αποθεραπεία του. Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έστειλε... σπίτι της την Ίντερ η Μπόντο των θαυμάτων - Τελείωσε τη δουλειά η Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αποκλεισμός στο Λεβερκούζεν

Ελλάδα

|

Category image

Μέσα σε λίγες ώρες ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε 8.000 εισιτήρια!

Ελλάδα

|

Category image

Η αποκάλυψη του Πασκουάλ για τα μεταγραφικά της Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τεσσάρα στους «16» η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποθέωσε DPG και Χέις η «AS»: «Άλλαξαν τα δεδομένα στην Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του δέχεται ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους τρεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ΑΕΚ έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Ξέρω τι μπορώ να κάνω - Μετανιώνω για κάποιες αποφάσεις που πήρα»

Τένις

|

Category image

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Παβλένκα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Σκούπα» τίτλου για την Cowin ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Λάρισα από τα παλιά: Πήρε βαθμούς στα 4/6 με τους Big-4, κέρδισε και τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Γεωργίου για Μαρκέτι: «Έδειξε πως είναι διαιτητής επιπέδου, παίρνει 8.5»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κουρτουά: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε τον ρατσισμό, ούτε την ομοφοβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη