Σε κανονικό πρόγραμμα ο Εβάντρο, τα δεδομένα με Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

Ευχάριστα προκύπτουν στην Ομόνοια, καθώς μπήκε στις προπονήσεις από χθες (23/2) ο Εβάντρο και έτσι εναπόκειται στον Χένινγκ Μπεργκ αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή για Ριέκα, καθώς θα αξιολογηθεί και σήμερα η αγωνιστική του κατάσταση.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Γιόβετιτς ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και αν δεν προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας (2/3) με τον Απόλλωνα, τότε θα βρίσκεται στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο μεθεπόμενο με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Άγγελος Αντρέου δεν υπολογίζεται για τη Ριέκα ενώ είναι αμφίβολος για τη Δευτέρα. Όσον αφορά στον Μαγιαμπέλα χρειάζεται ακόμη χρόνος για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Τέλος, εν αναμονή των επόμενων ημερών για την περίπτωση του Φαμπιάνο. Ο κίπερ των πρασίνων υπέστη κάταγμα στην σπονδυλική στήλη και ακόμη είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αυτό που περιμένει το ιατρικό τιμ της Ομόνοιας είναι να υποχωρήσει εντελώς ο πόνος για να αρχίσει η αποθεραπεία του. Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές.