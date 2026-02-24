Κρίσιμη μέρα για Εβάντρο - Ταξιδεύει με συν μια επιλογή η Ομόνοια

Δύσκολες ήταν οι επόμενες ώρες που ακολούθησαν του «αιώνιου» ντέρμπι στο στρατόπεδο της Ομόνοιας.

Οι πράσινοι ηττήθηκαν, πληγώθηκαν και δεν αντέδρασαν μετά το ευρωπαϊκό πρώτο χαμένο παιχνίδι με τη Ριέκα. Για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, το «τριφύλλι» κατέγραψε δύο σερί ήττες με το ίδιο σκορ (0-1) όμως τώρα είναι η ώρα για αντίδραση.

Ο αγώνας που ακολουθεί και η παρουσία στους «16» του Conference League είναι η προτεραιότητα όλων στην Ομόνοια. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του έδωσαν το τελευταίο επί κυπριακού εδάφους ραντεβού, στο οποίο αναμένεται πως θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό για τον Εβάντρο.

Ο 29χρονος συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να βρεθεί στην αποστολή καθώς αισθάνεται σαφώς καλύτερα τις τελευταίες μέρες. Αντίθετα, δεν προλαβαίνει ο Γιόβετιτς και φυσικά ο Φαμπιάνο.

Ο Νορβηγός τεχνικός μετρά άλλη μια επιστροφή. Ο Μάριτς εξέτισε την ποινή του και έτσι έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι της Πέμπτης (26/2).