Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

Διέλυσε τις φήμες για το μέλλον του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο...διέλυσε τις φήμες για το μέλλον του, δηλώνοντας ότι είναι χαρούμενος στην Αλ Νασρ και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα της.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Σαουδικής Αραβίας, Thmanyah, ο  διάσημος Πορτογάλος είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Όπως έχω πει τόσες πολλές φορές, ανήκω στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε.

«Είναι μια χώρα που με έχει καλωσορίσει πολύ καλά, εμένα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είμαι χαρούμενος εδώ, θέλω να μείνω εδώ», πρόσθεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και συνέχισε: 

«Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το πρωτάθλημα, είμαστε στην κορυφή. Κάνουμε τη δουλειά μας, κερδίζουμε, ασκούμε πίεση στους αντιπάλους μας και θα δούμε στο τέλος της σεζόν.

Είμαστε στο σωστό δρόμο, έχουμε επιστρέψει. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση. Θα το πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαστε σε καλή φόρμα. Θα δούμε τι θα συμβεί».

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη