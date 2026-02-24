«Έπονται πιο σημαντικές συναντήσεις στον ΑΠΟΕΛ»

Απογειώθηκε η ψυχολογία στον ΑΠΟΕΛ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ομόνοιας. Οι γαλαζοκίτρινοι ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, ενώ βλέπουν μόνο προς τα πάνω ώστε να προλάβουν το τρένο της Ευρώπης.

Η ομάδα της πρωτεύουσας αναγνωρίζει πως πρώτος στόχος είναι να «κλειδώσει» παρουσία στο πρώτο γκρουπ, καθώς ακολουθεί το κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΛ, της οποίας θέλουν να… κόψουν τη φόρα για προσπέραση.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Νεκτάριος Πετεβίνος παραχώρησε δηλώσεις και κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει σε ότι αφορά στο οικονομικό. «Έγιναν πολλές ενέργειες. Ήδη εκδόθηκαν δυο ανακοινώσεις. Έγινε νέα συνάντηση με το Δ.Σ του Σωματείου και των Βετεράνων ποδοσφαιριστών. Έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες με σημαντικούς παράγοντες του ΑΠΟΕΛ και έπονται πιο σημαντικές συναντήσεις. Να εκπονηθεί ένα πλάνο για να εξυπηρετηθεί ένα πλάνο ώστε ο ΑΠΟΕΛ να ισορροπήσει και να κοιτάξει πιο μπροστά. Θα δημοσιοποιηθεί το πλάνο. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι στην ίδια θέση και να κοιτάμε στην ίδια κατεύθυνση», είπε στον Super Sport FM (104.0).