Στηρίζει και συνεχίζει με Κωστή ο Ολυμπιακός

Σε κακό φεγγάρι βρίσκεται ο Ολυμπιακός τις τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα να πλησιάσει την επικίνδυνη ζώνη. Ο Γιώργος Κωστή έθεσε τον εαυτό του ενώπιων της διοίκησης, ώστε να παρθούν αποφάσεις για την επόμενη μέρα.

Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη του συμβουλίου προχώρησαν σε σειρά συναντήσεων με στόχο να ανακάμψει ο Ολυμπιακός ενώ πάρθηκε η απόφαση όπως παραμείνει ο Ελλαδίτης τεχνικός στον πάγκο των μαυροπρασίνων.

Η διοίκηση στηρίζει την τεχνική ηγεσία, προσπάθησε να ανεβάσει το ηθικό των παικτών και όλοι ευελπιστούν σε καλύτερες μέρες με γνώμονα τη σωτηρία του Ολυμπιακού.