Λαπόρτα για Μέσι: «Ετοίμασα το συμβόλαιο και περίμενα έναν μήνα την απάντησή του»

Αναμφίβολα μια από τις πιο στενάχωρες στιγμές στο ποδόσφαιρο ήταν η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα. Ο Ζοάν Λαπόρτα έχει παραχωρήσει μια μεγάλη συνέντευξη και έχει αναφερθεί στον pulga, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι σχέσεις τους έχουν πλέον καταστραφεί.

Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος της Μπάρτσα, αποκάλυψε πως μετά την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μέσι σκεφτόταν να επιστρέψει στους «μπλαουγκράνα», με τον Λαπόρτα να περιμένει έναν ολόκληρο μήνα την απάντηση του Αργεντινού πριν αποφασίσει να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι τελικά.

«Όταν διαπραγματευόταν την ανανέωση, είχε μια πολύ απαιτητική ομάδα, και παρόλο που ο πατέρας του ήταν πιο κατανοητικός, ο στενός του κύκλος έδωσε την εντύπωση ότι δεν ήταν. Καταλήξαμε σε μια τρελή λύση: ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με μια αρχική θητεία ως παίκτης της Μπάρτσα και μια δεύτερη ως δανεικός σε μια ομάδα του MLS, κάτι που φαινόταν να παρακάμπτει τους κανόνες της La Liga. Αλλά η La Liga μας είπε να το ξεχάσουμε, ότι έπρεπε να υπογράψουμε μια συμφωνία για να πουλήσουμε ένα ποσοστό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για πενήντα χρόνια μέσω ενός fund που ονομάζεται CVC», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ο Ζόρζε Μέσι ήρθε σπίτι μου, ετοίμασα το συμβόλαιο, του το έστειλα και δεν απάντησε. Περνάει μια εβδομάδα, δύο... ένα μήνα αργότερα, επιτέλους επιστρέφει σπίτι μου και μου λέει ότι αποφάσισαν να πάνε στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου δεν θα βρίσκεται υπό τόση πίεση».