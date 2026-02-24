Χαμηλά κρατούν τη μπάλα στον Απόλλωνα, παρά το γεγονός πως η απόσταση από την κορυφή μειώθηκε στους έξι βαθμούς.

Η ομάδα της Λεμεσού άρχισε προετοιμασία για το παιχνίδι της Δευτέρας (2/3), όπου θα βρεθεί στην Λευκωσία για να αντιμετωπίσει το «τριφύλλι». Οι κυανόλευκοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία πως στόχος είναι η έξοδος στην Ευρώπη, γι’ αυτό και δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Δεν ονειρευόμαστε. Δεν είμαι καινούριος στο ποδόσφαιρο. Ο τρόπος σκέψης του φιλάθλου είναι διαφορετικός από εκείνον της ομάδας. Οι έξι βαθμοί δεν είναι αμελητέα διαφορά. Με την Ομόνοια αγωνιζόμαστε εκτός έδρας και χωρίς την παρουσία των οπαδών μας, ενώ δύσκολο είναι και το πρόγραμμα που ακολουθεί. Θα επιδιώξουμε να διατηρηθούμε εκεί που βρισκόμαστε. Ο στόχος μας είναι η έξοδος στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φανούριος Κωνσταντίνου σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις (Super Sport FM 104.0).

«Φαβορί μεγάλο για τον τίτλο είναι η Ομόνοια. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πηγαίνουν οι δυο ομάδες μόνο με νίκες. Η Ομόνοια έχει πολύ περισσότερα να χάσει από εμάς. Θα πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, χωρίς άγχος. Δεν πάμε με την πίεση αν χάσουμε, χάθηκε η χρονιά», κατέληξε.