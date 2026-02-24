ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Ομόνοια έχει πολύ περισσότερα να χάσει από εμάς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Ομόνοια έχει πολύ περισσότερα να χάσει από εμάς»

Κρατούν τη... μπάλα στο έδαφος

Χαμηλά κρατούν τη μπάλα στον Απόλλωνα, παρά το γεγονός πως η απόσταση από την κορυφή μειώθηκε στους έξι βαθμούς.

Η ομάδα της Λεμεσού άρχισε προετοιμασία για το παιχνίδι της Δευτέρας (2/3), όπου θα βρεθεί στην Λευκωσία για να αντιμετωπίσει το «τριφύλλι». Οι κυανόλευκοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία πως στόχος είναι η έξοδος στην Ευρώπη, γι’ αυτό και δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Δεν ονειρευόμαστε. Δεν είμαι καινούριος στο ποδόσφαιρο. Ο τρόπος σκέψης του φιλάθλου είναι διαφορετικός από εκείνον της ομάδας. Οι έξι βαθμοί δεν είναι αμελητέα διαφορά. Με την Ομόνοια αγωνιζόμαστε εκτός έδρας και χωρίς την παρουσία των οπαδών μας, ενώ δύσκολο είναι και το πρόγραμμα που ακολουθεί. Θα επιδιώξουμε να διατηρηθούμε εκεί που βρισκόμαστε. Ο στόχος μας είναι η έξοδος στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φανούριος Κωνσταντίνου σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις (Super Sport FM 104.0).

«Φαβορί μεγάλο για τον τίτλο είναι η Ομόνοια. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πηγαίνουν οι δυο ομάδες μόνο με νίκες. Η Ομόνοια έχει πολύ περισσότερα να χάσει από εμάς. Θα πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, χωρίς άγχος. Δεν πάμε με την πίεση αν χάσουμε, χάθηκε η χρονιά», κατέληξε.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε κανονικό πρόγραμμα ο Εβάντρο, τα δεδομένα με Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λαπόρτα για Μέσι: «Ετοίμασα το συμβόλαιο και περίμενα έναν μήνα την απάντησή του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση… αισιοδοξίας από Φαμπιάνο: «Θα επιστρέψω σύντομα πιο δυνατός»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Αδικαιολόγητοι και απαράδεκτοι» - Τι απαντά στους οργανωμένους η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες για το MLS ο Γκριεζμάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στηρίζει και συνεχίζει με Κωστή ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

25 χρόνια... αφιερωμένα στον κόσμο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στις ρεβάνς του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Ομόνοια έχει πολύ περισσότερα να χάσει από εμάς»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απάντησε με… Απόλλωνα ο Πετεβίνος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Έπονται πιο σημαντικές συναντήσεις στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κρίσιμη μέρα για Εβάντρο - Ταξιδεύει με συν μια επιλογή η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει τον… μύθο του στην ΑΕΚ ο Μάνταλος

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη