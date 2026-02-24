ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θρίαμβος των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θρίαμβος των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

Σαρωτικοί στη Μινεσότα οι Σίξερς

Σέλτικς από τα παλιά, έκαναν... παρέλαση στο Λος Άντζελες! Η ομάδα της Βοστόνης ήταν σαρωτική στο διαχρονικό ντέρμπι του ΝΒΑ με αντιπάλους τους Λέικερς, επικρατώντας με σκορ 111-89, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ο κορυφαίος για τους Σέλτικς, σκοράροντας 32 πόντους, ενώ μέτρησε 8 ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πρίτσαρντ, με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Ντέρικ Γουάιτ με 12 πόντους, ενώ double double έκανε ο Νέεμιας Κετά με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόνσιτς ξεχώρισε με 25 πόντους, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 20 πόντους και ο Ριβς 15.

Τεράστια εμφάνιση και επιβλητική νίκη των Σίξερς στη Μινεσότα! Η ομάδα της Φιλαδέλφεια, συνέτριψε με τρομακτική εμφάνιση τους Τίμπεργουλβς με σκορ 135-108. Σπουδαία εμφάνιση του Μάξι με 39 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ Έντζεκομπ με 24 πόντους 7 ριμπάουντ, ενώ και οι Γκριμς και Ούμπρε με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, βοήθησαν τα μέγιστα.

Για τους κάκιστους Τίμπεργουλβς, ο Έντουαρντς ήταν απελπιστικά μόνος, με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ προσπάθησε και ο ΜακΝτάνιελς με 19. Στους 18 σταμάτησε ο Ραντλ, στους 12 ο Ντοσούνμου και στους 11 ο Ντι Βιτσέντσο.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Πέισερς-Μάβερικς 130-134

Γουίζαρντς-Χόρνετς 112-129

Λέικερς-Σέλτικς 89-111

Τίμπεργουλβς-Σίξερς 110-135

Μπουλς-Νικς 99-105

Σανς-Μπλέιζερς 77-92

Κλίπερς-Μάτζικ 109-111

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έπονται πιο σημαντικές συναντήσεις στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κρίσιμη μέρα για Εβάντρο - Ταξιδεύει με συν μια επιλογή η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει τον… μύθο του στην ΑΕΚ ο Μάνταλος

Ελλάδα

|

Category image

Πιο κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό ο Φορτούνης

Ελλάδα

|

Category image

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν για Ζμέρχαλ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θρίαμβος των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

NBA

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Υπάρχει ακόμη ζωή!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός: Στην Γερμανία για τη μεγάλη ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Για να γράψει ιστορία η Μπόντο/Γκλιμτ, όλα ανοιχτά στη Μαδρίτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το περσινό πάθημα, δεν έγινε... μάθημα στην ΑΕΚ και φούντωσε η απογοήτευση

ΑΕΚ

|

Category image

Όλα καλά... μα έχει και πιο πάνω!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Δράση στο Champions League, που θα δείτε τις κρίσιμες αναμετρήσεις

TV

|

Category image

O Σέσκο μπήκε και... καθάρισε για τη Γιουνάιτεντ που φιγουράρει μόνη στην 4η θέση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη