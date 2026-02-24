Θρίαμβος των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

Σέλτικς από τα παλιά, έκαναν... παρέλαση στο Λος Άντζελες! Η ομάδα της Βοστόνης ήταν σαρωτική στο διαχρονικό ντέρμπι του ΝΒΑ με αντιπάλους τους Λέικερς, επικρατώντας με σκορ 111-89, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ο κορυφαίος για τους Σέλτικς, σκοράροντας 32 πόντους, ενώ μέτρησε 8 ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πρίτσαρντ, με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Ντέρικ Γουάιτ με 12 πόντους, ενώ double double έκανε ο Νέεμιας Κετά με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόνσιτς ξεχώρισε με 25 πόντους, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 20 πόντους και ο Ριβς 15.

Τεράστια εμφάνιση και επιβλητική νίκη των Σίξερς στη Μινεσότα! Η ομάδα της Φιλαδέλφεια, συνέτριψε με τρομακτική εμφάνιση τους Τίμπεργουλβς με σκορ 135-108. Σπουδαία εμφάνιση του Μάξι με 39 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ Έντζεκομπ με 24 πόντους 7 ριμπάουντ, ενώ και οι Γκριμς και Ούμπρε με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, βοήθησαν τα μέγιστα.

Για τους κάκιστους Τίμπεργουλβς, ο Έντουαρντς ήταν απελπιστικά μόνος, με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ προσπάθησε και ο ΜακΝτάνιελς με 19. Στους 18 σταμάτησε ο Ραντλ, στους 12 ο Ντοσούνμου και στους 11 ο Ντι Βιτσέντσο.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Πέισερς-Μάβερικς 130-134

Γουίζαρντς-Χόρνετς 112-129

Λέικερς-Σέλτικς 89-111

Τίμπεργουλβς-Σίξερς 110-135

Μπουλς-Νικς 99-105

Σανς-Μπλέιζερς 77-92

Κλίπερς-Μάτζικ 109-111