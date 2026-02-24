Ετοιμάζει βαλίτσες για το MLS ο Γκριεζμάν

Έτοιμος να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού φέρεται να είναι ο Αντουάν Γκριεζμάν, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic».

Ο 34χρονος Γάλλος επιθετικός μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στο MLS.

Το δημοσίευμα τονίζει πως το Ορλάντο Σίτι έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση του Γκριεζμάν, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του «designated player».