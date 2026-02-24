ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζει βαλίτσες για το MLS ο Γκριεζμάν

Τι αναφέρει αναφέρει δημοσίευμα του «The Athletic»

Έτοιμος να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού φέρεται να είναι ο Αντουάν Γκριεζμάν, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic».

Ο 34χρονος Γάλλος επιθετικός μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στο MLS. 

Το δημοσίευμα τονίζει πως το Ορλάντο Σίτι έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση του Γκριεζμάν, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του «designated player». 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

