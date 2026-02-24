ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει τον… μύθο του στην ΑΕΚ ο Μάνταλος

Συνεχίζει τον… μύθο του στην ΑΕΚ ο Μάνταλος

Έφτασε τους Μανωλά, Νικολάου στα γκολ

Η παρουσία του Πέτρου Μάνταλου φέτος στην ΑΕΚ είναι πιο μεστή από ποτέ και οι επιδόσεις του τον ανεβάζουν στους στατιστικούς πίνακες του συλλόγου. 

Με το γκολ που πέτυχε ο 34χρονος άσος κόντρα στον Λεβαδειακό, έφτασε τα 36 με τα κιτρινόμαυρα και έπιασε στη σχετική λίστα στην 27η θέση τους «μύθους» της ΑΕΚ Παντελή Νικολάου και Στέλιο Μανωλά. Και οι δύο βέβαια ήταν αμυντικοί, με τον Μανωλά να παίζει 18 σεζόν στην Ένωση και τον Νικολάου 11 χρόνια, όσα και ο Μάνταλος.

Παράλληλα, ο αρχηγός της ΑΕΚ, που έχει σημαδέψει με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή, έφτασε τις 291 συμμετοχές στην ομάδα, πλησιάζοντας τις 294 του Νικολάου, που βρίσκεται στην 5η θέση της σχετικής λίστας. Στο πρωτάθλημα έχει 372 συμμετοχές, καθώς έχει παίξει και 81 παιχνίδια με την Ξάνθη.

