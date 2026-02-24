25 χρόνια... αφιερωμένα στον κόσμο της Ομόνοιας

25 χρόνια συμπληρώνονται από την κίνηση της Ομόνοιας, η οποία απέσυρε το νούμερο 12 από τις φανέλες για να καταλήξει στον κόσμο των πρασίνων.

Αναλυτικά:

24 Φεβρουαρίου 2001: Είναι η στιγμή που η φανέλα με τον αριθμό 12 αποσύρεται και καταλήγει αιώνια στον Πράσινο Λαό, τον κορυφαίο και πολυτιμότερο παίκτη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!

Η ημέρα αυτή έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΑΣΟΛ και είναι αφιερωμένη στον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Αποτελεί αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς του, αναδεικνύει το μοναδικό και ιδιαίτερο δέσιμο του ΛΑΟΥ με τη ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ και συμβολίζει τον υπέροχο στίχο του Ύμνου μας: «και του ΛΑΟΥ ομάδα, ΟΜΟΝΟΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ»