Αντίδραση… αισιοδοξίας από Φαμπιάνο: «Θα επιστρέψω σύντομα πιο δυνατός»

Πρώτη αντίδραση από τον Φαμπιάνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο τερματοφύλακας των πρασίνων είχε άσχημη πτώση, έγινε αμέσως αλλαγή αφού σφάδαζε από τους πόνους ενώ έσπευσε στην κλινική από το ίδιο βράδυ.

Οι εξετάσεις έδειξαν κατάγματα στην σπονδυλική στήλη, τραυματισμός ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος μέσω ανάρτησης δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει άμεσα!

Αναλυτικά: «Δυστυχώς, θα χρειαστεί να λείψω για λίγες ημέρες για να αναρρώσω. Δεν είναι εύκολο, αλλά γνωρίζω πως ο Θεός έχει πάντα τον έλεγχο όλων όσων συμβαίνουν στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για τα μηνύματα στήριξης. Θα επιστρέψω σύντομα, πιο δυνατός».