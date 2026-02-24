«Αδικαιολόγητοι και απαράδεκτοι» - Τι απαντά στους οργανωμένους η ΑΕΚ

Σε αναβρασμό βρίσκονται άπαντες στην ΑΕΚ μετά την ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου. Η ομάδα της Λάρνακας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το χαμένο έδαφος της Ομόνοιας και ως κατ’ επέκταση να πλησιάσει την κορυφή, γι’ αυτό και ο κόσμος ξέσπασε μέσω ανακοίνωσης.

«Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θέλαμε. Είμαστε απογοητευμένοι και νευριασμένοι. Αδικαιολόγητοι και απαράδεκτοι. Αντί να μπούμε αποφασιστικά στο παιχνίδι. Στο τέλος της ημέρας κάναμε κακή εμφάνιση. Μπράβο στην Ομόνοια Αραδίππου μας νίκησε δίκαια και πεντακάθαρα. Ήμασταν αδικαιολόγητοι, δεν χωρά καμιά δικαιολογία. Η ευθύνη είναι συλλογική. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τι πήγε λάθος και να το διορθώσουμε. Έχουμε ακόμη 13 παιχνίδια και κάθε επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό», σχολίασε ο Κυριάκος Δημητρίου σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Παράλληλα, κλήθηκε να απαντήσει στην ανακοίνωση των οργανωμένων, οι οποίοι μίλησαν με σκληρή γλώσσα και ζήτησαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Αντιλαμβανόμαστε τις αντιδράσεις. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και ακόμη περισσότερες έχει η διοίκηση. Βάζουμε τον πήχη ψηλά, με πρώτο τον ίδιο τον πρόεδρο. Η ομάδα έδωσε το δικαίωμα να υπάρχουν αυτές οι απαιτήσεις. 12 χρόνια μεγαλώνουμε αγωνιστικά. Είμαστε η πιο σταθερή παρουσία στο α’ γκρουπ. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο, είναι αυτονόητο κάθε χρόνο. Θέλουμε να κερδίζουμε τίτλους το γνωρίζουν άπαντες».