Απάντησε με… Απόλλωνα ο Πετεβίνος

Με παράδειγμα τον… Απόλλωνα απάντησε ο Νεκτάριος Πετεβίνος, μετά από ερώτηση για το αν ο ΑΠΟΕΛ απέκτησε πλεονέκτημα για την εξάδα, σε σχέση με την ΑΕΛ που βρίσκεται στο κατόπι του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, ανέφερε (Super Sport FM 104.0): «Αν πάμε ένα γύρο πίσω η κοινή γνώμη συζητούσε αν ο Απόλλωνας θα μπει εξάδα. Τώρα διεκδικεί τον τίτλο. Δεν κάνουμε προσπάθεια για να παίξουμε στο πρώτο γκρουπ. Πάμε βήμα βήμα και κοιτάμε πιο ψηλά».