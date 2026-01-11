Αυτοί είναι οι αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ (11/01)

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/01) η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, με την 1η κατηγορία να μοιράζει 10.500.000.

Και πάλι ωστόσο δεν βρέθηκε τυχερός και έτσι η αγωνία μεγαλώνει ενόψει της νέας κλήρωσης που θα γίνει την Τρίτη (13/01).

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 7, 22, 28, 35, 41 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 18.

Να σημειωθεί πως βρέθηκαν τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία που κέρδίζουν 100.000.