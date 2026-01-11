Χαμηλή πτήση αλλά νίκη για τον Παναθηναϊκό

Δεν ήταν εύκολο το απόγευμα για τους «πράσινους» απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που χάρη στην ευστοχία του στα τρίποντα εμφανίστηκε άκρως ανταγωνιστική, με το «τριφύλλι» να ανεβάζει ρυθμό μετά το 25' και τελικά να φτάνει την επικράτηση.

Στο 12-2 πλέον ο Παναθηναϊκός, με το Περιστέρι να πέφτει στο 5-8. Επιθετική πολυφωνία για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που πέρα από τους Ματίας Λεσόρ, Ντίνο Μήτογλου και Μάριους Γκριγκόνις, δεν είχε και τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ, που πήραν ανάσες.

Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1, 20:30) που έρχεται για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Μπήκε καλύτερα ο Παναθηναϊκός, απάντησε με επιμέρους προβάδισμα το Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ορεξάτος το παιχνίδι και με τους Χολμς, Ρογκαβόπουλο και Σορτς μόλις στα 75" προηγήθηκε με 6-0, με τον Χουάντσο με το κάρφωμά του (8-0) να αναγκάζει τον Ξανθόπουλο σε τάιμ άουτ μόλις 1:41 από την έναρξη του ματς. Ο Ρογκαβόπουλος (4π.) στο 3' έκανε το 10-0, με τους πρώτους πόντους του Περιστερίου να έρχονται μετά από 2:30 λεπτά με τον Γιάνκοβιτς (10-4). Ο Σορτς (5π.) στο 5' με τρίποντο έγραψε το 14-6, με τους φιλοξενούμενους όμως με πρωταγωνιστή τον Γιάνκοβιτς (6π.) και 2/2 βολές του Νίκολς στο 7' να μειώνουν σε 16-12. Το τρίποντο μάλιστα του Καρντένας (5π.) τους έφερε στον πόντο (16-15) στο 8', με τον Χάρις στο 9' και πάλι από την περιφέρεια να ισοφαρίζει σε 20-20 και το Περιστέρι να «τρέχει» επιμέρους 14-6. Το τέλος μάλιστα του δεκαλέπτου βρήκε μπροστά τους φιλοξενούμενους με 22-23, χάρη σε τρίποντο του Κάριους.

Ξεχώρισε ο Τολιόπουλος, βγήκε και στο +4 οι φιλοξενούμενοι

Το δεύτερο σερί σουτ έξω από τα 6,75μ. του Κάριους (6π., 2/2 τριπ.) διαμόρφωσε το 22-26, με τον Αμερικανό να είναι.. on fire και με το 3ο του τρίποντο (9π., 3/3 τριπ.) να γράφει στο 12' το 24-29. Σλούκας και Όσμαν στο 13' μείωσαν σε 28-31, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει και πάλι τον ρυθμό του στην επίθεση. Ο Τολιόπουλος στο 14' με 3/3 βολές ισοφάρισε σε 33-33, με τον Όσμαν στο 15' στον αιφνιδιασμό να δίνει προβάδισμα στους «πράσινους» με 37-35. Το Περιστέρι όμως απάντησε με σερί 4-0 και με τον Νίκολς πέρασε και πάλι μπροστά στο 16' (37-39), με τον «Τολιό» να γίνεται παράγοντας του ματς και με 8 πόντους να γράφει το 40-39. Το κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου στο 19' διαμόρφωσε το 46-43, με τον Μουράτο με τρίποντο να ισοφαρίζει άμεσα σε 46-46 και τον Τουμπέργκεν στο 20' να γράφει το 46-48, με τον άσο του Περιστερίου στο φινάλε του ημιχρόνου να διαμορφώνει το 46-50.

Πήραν μπρος τα βαριά χαρτιά και στο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Ο Καρντένας στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου έκανε το 46-52, στο μεγαλύτερο μέχρι τότε προβάδισμα του Περιστερίου στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί με τίποτα να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Χρειάστηκαν σχεδόν 2:30 λεπτά για να σκοράρει ο Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ (48-52), με τον Χολμς μετά από κλέψιμο κι ασίστ του Σορτς να κάνει το 50-52 στο 24'. Το τρίποντο του Σλούκα (7π.) έφερε το «τριφύλλι» στον πόντο (52-53), με τον Χάρις όμως στο 25' με 3/3 βολές να διαμορφώνει το 56-60. Σλούκας (8π.) και Σορτς (9π.) στο 26' έφεραν τον Παναθηναϊκό και πάλι στον πόντο (59-60), με τον Χουάντσο (7π.) στο 27' με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να κάνει το 62-60. Ο Σλούκας (10π.) εκ νέου με 2/2 βολές έστειλε την ομάδα του Αταμάν στο +4 (64-60), με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» (12π.) να το παίρνει πάνω του και να γράφει στο 28' το 66-60. Το Περιστέρι όμως δεν άφησε να του ξεφύγει το ματς και με σερί 5-0 και κάρφωμα του Χάρις (13π.) στον αιφνιδιασμό στο 29' έφερε το παιχνίδι στον πόντο (68-67). Χουάντσο (10π.) και Όσμαν (13π.) όμως απάντησαν με δικό τους 4-0 για το 72-67 στο 30', με τον Τολιόπουλο και τον Όσμαν και πάλι να διαμορφώνουν το 74-67 του δεκαλέπτου.

Έφτασε σε ακόμα μία νίκη και τώρα Μπάγερν

Ο Γιούρτσεβεν με την έναρξη της τέταρτης περιόδου έκανε το 76-67 μετά από επιθετικό ριμπάουντ, με το Περιστέρι όμως στο 33' να μειώνει και πάλι σε 78-71 με τον Νίκολς. Τολιόπουλος (11π.) και Γιούρτσεβεν όμως με σερί 4-0 πήγαν τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (82-71), με τον Σορτς στο ανοικτό γήπεδο στο 34' να διαμορφώνει το 84-71. Ο Ρογκαβόπουλος στο 35' μετά από επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 86-71 και ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση νίκη και τον Καλαϊτζάκη να ανοίγει λογαριασμό για το 88-71 και πλέον όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του ο Αταμάν να έχουν σκοράρει. Οι «πράσινοι» είχαν ρίξει πλέον αισθητά ρυθμό, οι άμυνες είχαν χαλαρώσει και το Περιστέρι βρήκε την ευκαιρία να «τρέξει» σερί 8-0 και να μειώσει σε 88-77 στο 38'. Ο Νίκολς μάλιστα με τρίποντο έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 (89-82) στο 39', με τον Όσμαν στα 59" με καλάθι και φάουλ να κάνει το 94-84 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 94-86, αφού ο Καλαϊτζάκης σε μία πολύ όμορφη ενέργεια έκανε φάουλ στον 19χρονο Τζιάλλα, που ευστόχησε σε 2 βολές,

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86

sdna.gr