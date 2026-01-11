ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μπηχτές» από Αταμάν στους παίκτες του και έδωσε συγχαρητήρια στον... Ολυμπιακό

«Μπηχτές» από Αταμάν στους παίκτες του και έδωσε συγχαρητήρια στον... Ολυμπιακό

«Για εμάς αυτή η νίκη είναι σαν ήττα...»

«Μπηχτές» Αταμάν μετά τη δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου, στο πλαίσιο της Basket League.

Ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» εμφανώς απογοητευμένος από τον τρόπο που οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της ομάδας των δυτικών προαστίων, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που νίκησε με 40 πόντους διαφορά την Καρδίτσα, επισημαίνοντας ότι «όταν είσαι μεγάλη ομάδα έτσι πρέπει να κερδίζεις τα παιχνίδια»!

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για σχεδόν τρία 10λεπτα απέναντι στο Περιστέρι, αλλά στην 4η περίοδο βρήκε τις λύσεις κι έφτασε στη νίκη με 94-86. Η προβληματική σ' ένα ακόμη ματς εικόνα των «πρασίνων» δεν άρεσε καθόλου στον έμπειρο προπονητή, ο οποίος αφού «έκοψε» το ρεπό της Δευτέρας, στη συνέχεια αναφέρθηκε στον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό, και στον τρόπο που έφυγε νικητής από την θεσσαλική πόλη.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο μεγάλο μας αντίπαλο, Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με διαφορά 40 πόντων. Γιατί κάνω αυτή την τοποθέτηση; Διότι, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, οφείλεις να κερδίζεις τα παιχνίδια του πρωταθλήματος με αυτόν τον τρόπο. Εμείς πήραμε τους δύο βαθμούς, όμως για εμάς αυτή η νίκη είναι σαν ήττα. Θα δουλέψουμε περισσότερο, θα αυξήσουμε την ένταση στις προπονήσεις και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνά μας, ώστε να χτίσουμε χαρακτήρα. Με τέτοιες εμφανίσεις δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους. Το αυριανό ρεπό ακυρώνεται και θα ξεκινήσουμε άμεσα με επιθετική προπόνηση».

Είπε ακόμη: «Δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός είχε. Έπαιξε μάλιστα την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και τη νοοτροπία μας και είναι δουλειά μου να το πετύχουμε αυτό».

