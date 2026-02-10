ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

Η Ίντερ είναι εντυπωσιακή τη φετινή σεζόν και καλπάζει προς το 21ο σκουντέτο της ιστορίας της, με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο να έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη φρενήρη πορεία της έχοντας νούμερα που δεν μπορεί να ματσάρει ουδείς άλλος αμυντικός.

Ο Κρίστιαν Κίβου είχε πολύ δύσκολη αποστολή το περασμένο καλοκαίρι καθώς κλήθηκε να διαδεχτεί τον άκρως επιτυχημένο (και μακράν εμπειρότερο) Σιμόνε Ιντζάγκι στον πάγκο της Ίντερ, με τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του να έχουν ξεπεράσει πάντως κάθε προσδοκία.

Απόδειξη οι 19 νίκες των νερατζούρι στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A (έχει επίσης 1 ισοπαλία και 4 ήττες) που την έχουν φέρει στην κορυφή με +8 έναντι της δεύτερης Μίλαν (με παιχνίδι περισσότερο έναντι των ροσονέρι), με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να είναι το βαρύ πυροβολικό για την ομάδα του Ρουμάνου προπονητή με 14 γκολ αλλά τους Μιλανέζους να έχουν και ένα κρυφό όπλο.

Αυτό έρχεται από πίσω και ακούει στο όνομα Φεντερίκο Ντιμάρκο, με τον Ιταλό διεθνή αριστερό φουλ-μπακ να δίνει ακόμη ένα ρεσιτάλ το περασμένο Σαββατοκύριακο αφού από τα πέντε γκολ της ομάδας του στο εκτός έδρας 5-0 επί της Σασουόλο έγραψε τρεις ασίστ.

Με αυτές τις ασίστ έφτασε μάλιστα τις 13 στο πρωτάθλημα (έχει και 5 γκολ) και έγραψε ιστορία αφού ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε αμυντικός που να είχε μοιράσει τόσες πολλές ασίστ στις πρώτες 24 αγωνιστικές μίας σεζόν στην Serie A.

Αυτό το τρελό νούμερο τον έχει φέρει μάλιστα στην κορυφή του σχετικού πίνακα με τις περισσότερες ασίστ στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Ντιμάρκο να έχει πλέον ως στόχο να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ του Πάπου Γκόμες, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 είχε γράψει 16 ασίστ.

“Στο ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι όταν τα πας καλά, είσαι ένα φαινόμενο, ενώ όταν τα πας άσχημα, είσαι τίποτα. Στο τέλος, μετράνε τα ομαδικά αποτελέσματα, όχι τα προσωπικά” τόνισε από την πλευρά του ο Ντιμάρκο μετά από την τελευταία επιτυχία της Ίντερ, στέλνοντας το μήνυμα πως πάνω από τα ρεκόρ (του) αυτό που μετράει είναι να επιστρέψει στην κορυφή της Serie A η Ίντερ μετά απο την περυσινή επιτυχία της Νάπολι.

ΔΙΕΘΝΗ

