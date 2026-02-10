Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

Η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατέκτησε μπροστά στο κοινό της το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της μικτής σκυταλοδρομίας μικρής διαδρομής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026!

Παρ' όλα αυτά, τα βλέμματα κέντρισε ο πανηγυρισμός που έκανε ο τελευταίος σπρίντερ των «ατζούρι», ο Πιέτρο Σίγκελ, ο οποίος λίγο πριν περάσει την γραμμή του τερματισμού και χαρίσει την κορυφή του βάθρου στη χώρα του, γύρισε πρόσωπο προς τους αντιπάλους του, κοιτώντας τους κατάματα!

Μια κίνηση η οποία «δίχασε» το φίλαθλο κοινό, καθώς, πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τους αντιπάλους του, ενώ, πάλι, αρκετοί ήταν στήριξαν και έκαναν λόγο για μια iconic στιγμή πανηγυρισμού στους φετινούς Ο.Α.!

UNA GARA DA MANUALE! UNA GARA D'ORO!



L'Italia domina la finalissima staffetta mista di short track. Argento Canada, bronzo Belgio.



Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser sul gradino più alto del podio! pic.twitter.com/ltpm2gTnjU — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 10, 2026

Dalle regia mi comunicano che la bio instagram di questa icona di Pietro Sighel è "f1 addicted" e segue Charles 😌❤️ pic.twitter.com/XCa7k3XRky — Giulia 🌻¹⁶ (@_Stilinski24_) February 10, 2026

