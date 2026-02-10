ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

Η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατέκτησε μπροστά στο κοινό της το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της μικτής σκυταλοδρομίας μικρής διαδρομής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026!

Παρ' όλα αυτά, τα βλέμματα κέντρισε ο πανηγυρισμός που έκανε ο τελευταίος σπρίντερ των «ατζούρι», ο Πιέτρο Σίγκελ, ο οποίος λίγο πριν περάσει την γραμμή του τερματισμού και χαρίσει την κορυφή του βάθρου στη χώρα του, γύρισε πρόσωπο προς τους αντιπάλους του, κοιτώντας τους κατάματα!

Μια κίνηση η οποία «δίχασε» το φίλαθλο κοινό, καθώς, πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τους αντιπάλους του, ενώ, πάλι, αρκετοί ήταν στήριξαν και έκαναν λόγο για μια iconic στιγμή πανηγυρισμού στους φετινούς Ο.Α.!

sport-fm.gr

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη